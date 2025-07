Paul Pogba réaffirme son souhait de retrouver les Bleus

29 mars 2022. C’est la dernière trace de Paul Pogba en équipe de France (victoire 5-0 contre l’Afrique du Sud). Aujourd’hui, le champion du monde 2018 rêve de revenir à temps pour la Coupe du Monde 2026, en juin prochain. Présent en conférence de presse ce jeudi, il a exposé les étapes par lesquelles il allait devoir passer.

«C’est le souhait de tout joueur de foot français (de jouer en Bleus, ndlr). Mais il y a des étapes. Aujourd’hui, je suis à l’étape une. Il y a des places à gagner, il y a un très grand groupe, une belle équipe et ça va être à moi d’être performant et de mériter ma place. La première étape, c’est de revenir sur les terrains, jouer pour mon équipe. Après on va voir. C’est possible que le coach ne me prenne pas aussi même si je marque 30 buts dans la saison. C’est d’abord jouer, prendre du plaisir… L’équipe de France serait un rêve et un bonus pour moi.»