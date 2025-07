Cameroun : Marc Brys dément avoir démissionné

C’est une incroyable situation autour du football camerounais qui confirme la grosse cassure entre la FECAFOOT et le Ministère des Sports. Depuis plusieurs mois, la fédération camerounaise est en conflit avec le Ministère au sujet de Marc Brys qui a été nommé par le gouvernement. Après des mois de litiges, ce mercredi, la FECAFOOT a annoncé via une lettre publiée que Marc Brys avait démissionné de son poste de sélectionneur.

Sauf que séisme, quelques heures après la parution du communiqué, Marc Brys vient de de publier une lettre pour démentir sa démission, expliquant qu’on avait ainsi usurpé son identité. « Je me permets de vous écrire aujourd’hui en toute urgence, après avoir été informé de la circulation d’un courrier prétendument émanant de moi, transmis via ma messagerie personnelle ou mes réseaux sociaux, adressé semble-t-il à la Fédération Camerounaise de Football, et dans lequel je présenterais ma démission de mes fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun. Je tiens ici, avec la plus grande fermeté, à démentir catégoriquement cette information. Je n’ai jamais rédigé ni transmis un quelconque courir de démission. Il apparaît, à l’examen des éléments en ma possession, que ma messagerie a très probablement été compromise. Ce piratage, aussi regrettable qu’inhabituel, a visiblement semé le trouble et suscité une vague de réactions précipitées. Excellence, je suis profondément surpris et même interpellé par le fait qu’aucun responsable, y compris de la FECAFOOT, n’ait pris la peine de me contacter personnellement avant de diffuser cette prétendue information à grande échelle. Cette attitude laisse peu de place à l’interprétation : il m’est difficile de ne pas y voir une forme de précipitation volontaire, voire une volonté tacite de mon éviction.»