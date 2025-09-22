Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : le tacle de Joan Laporta au Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
Alors que la 69e cérémonie du Ballon d’or débutera à 21h, joueurs et dirigeants du FC barcelonais sont arrivés à Paris pour assister au show. L’occasion pour Joan Laporta d’envoyer une petite pique à un Real Madrid boudeur et absent des festivités pour la deuxième année consécutive.

El Partidazo de COPE
💥 El 'dardo' que lanza Laporta al Real Madrid a su llegada a París para acudir a la gala del Balón de Oro

🤔 "Es un gran orgullo estar hoy aquí, es una cuestión de respeto por el fútbol"

📻 #PartidazoCOPE

«Ce que je souhaite, c’est qu’un joueur du Barça remporte le Ballon d’Or, comme vous pouvez l’imaginer. C’est une grande fierté d’être ici aujourd’hui, c’est une question de respect pour le football», a-t-il déclaré aux médias espagnols présents dans la capitale française. Les Merengues apprécieront.

Pub. le - MAJ le
