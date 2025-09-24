Barça : Hansi Flick réagit à la terrible nouvelle pour Gavi

La triste nouvelle est tombée hier. Victime de gênes au genou, Gavi s’est fait opérer et une indisponibilité d’un mois avait été évoquée, dans un premier temps. Malheureusement pour le jeune milieu de terrain de 21 ans, les médecins chargés de l’opérer ont constaté que son genou était dans un état pire que prévu. Résultat, Gavi va manquer entre quatre et cinq mois de compétition. Un énorme coup dur en vue du Mondial 2026. Interrogé cet après-midi, Hansi Flick a réagi.

La suite après cette publicité

« Quand on reçoit une telle nouvelle, on pense que c’est une mauvaise nouvelle, mais pour lui personnellement, c’est une bonne nouvelle. Maintenant, on sait quoi faire. Il a 21 ans et une très longue carrière devant lui. On doit y penser, le remettre en forme à 100 % et rester fort. Il doit être un joueur professionnel, travailler dur. On doit lui apprendre ça. Il a un grand cœur, il est très émotif. Je ne dirais pas qu’il donnerait sa vie pour ce club, mais il vit pour lui. Ce n’est pas facile pour l’équipe car il apporte beaucoup de qualités. On va tous l’aider à retrouver son meilleur niveau. Je l’ai réveillé ce matin. Il était surpris, mais il y avait l’entraînement et il devait revenir vite. Il va bien, il est en bonne forme. Il a les qualités pour revenir. On doit l’aider ; c’est un professionnel et on a besoin de lui. C’est un joueur de haut niveau. Maintenant, avec sa deuxième blessure, il a besoin de beaucoup de discipline, de retrouver son rythme… On va l’aider, mais il sait que ce sera dur. Si quelqu’un peut gérer ça, c’est Gavi », a-t-il confié en conférence de presse.