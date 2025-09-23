Terrible nouvelle pour Gavi et le FC Barcelone !

Le début de saison du FC Barcelone est plutôt positif, avec des résultats plus que positifs - 4 victoires en 5 matchs de Liga et une victoire en Ligue des Champions. Mais voilà qu’une terrible nouvelle est venue gâcher tout ça. Effectivement, comme l’indique toute la presse catalane, Gavi va être absent bien plus longtemps que ce qui était prévu au départ.

Victime de gênes au genou depuis quelques semaines, l’Andalou s’est soumis à une arthroscopie visant à nettoyer son ménisque ce mardi. On évoquait une absence d’environ un mois pour le jeune international espagnol. Seulement, au moment de l’opérer, les docteurs ont pu constater que son genou droit était dans un état bien plus compliqué que ce qu’ils pensaient.

Nouveau coup dur

Ils ont ainsi dû effectuer plus de manœuvres médicales et chirurgicales que prévu, et donc forcément, l’absence de Gavi sera plus longue. Mundo Deportivo évoque ainsi une durée d’indisponibilité allant de 4 à 5 mois ! Gavi manquerait ainsi une bonne partie de la saison et reviendrait, dans le meilleur des cas, pour le mois de février, lui qui n’est toujours pas totalement revenu de cette lourde blessure au genou en novembre 2023.

De quoi gâcher la saison de Gavi, qui devait se relancer après un exercice 2024/2025 pendant lequel il a peu joué, et sur qui Hansi Flick comptait beaucoup pour les mois à venir. L’Espagnol de 21 ans fait partie des joueurs préférés du coach allemand, qui perd donc une superbe solution au milieu. Coup dur pour la sélection espagnole également, puisque Luis de la Fuente est aussi très fan du joueur, qui est dans ses plans lorsqu’il est en forme. Gavi va donc manquer à beaucoup de monde.