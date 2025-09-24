Barça : Hansi Flick donne des nouvelles de Lamine Yamal

Présent cet après-midi en conférence de presse à la veille du match entre le FC Barcelone et Oviedo, Hansi Flick a donné des nouvelles de Lamine Yamal, qui ne s’est pas entraîné. Le coach allemand en a également profité pour féliciter le vainqueur du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé.

« Je l’ai vu hier et je le trouve en pleine forme, motivé pour les années à venir (en référence au Ballon d’Or). Dembélé l’a mérité, Lamine l’a accepté de bon gré. Il est prêt à prouver qu’il est bon. Il est aussi motivé pour montrer tout ce qu’il a cette saison et la suivante. Quand reviendra-t-il ? Très bientôt », a-t-il confié.