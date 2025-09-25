Espagne : le scud de Luis De la Fuente à Hansi Flick sur Lamine Yamal
La dernière trêve internationale a été compliquée pour Lamine Yamal qui est rentré blessé à Barcelone. Ce qui avait agacé son coach Hansi Flick. «L’Espagne a les meilleurs joueurs au monde à tous les postes et la meilleure sélection, mais ne pas prendre soin de ses joueurs n’est pas la bonne attitude. C’est tout ce que je peux dire. Je suis très déçu».
Ce jeudi, le sélectionneur de la Roja, Luis De la Fuente a été interrogé sur les déclarations de l’entraîneur du FC Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’en a rien à faire. « Aujourd’hui, dans mes terres natales, à ce moment précis, je ne me souviens pas de ce que Flick a dit, et cela ne m’intéresse pas. » C’est dit.
