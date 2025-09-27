BL : l’Eintracht Francfort s’impose 6-4 contre le Borussia Mönchengladbach
L’Eintracht Francfort n’a fait qu’une bouchée du Borussia Mönchengladbach, à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, ce samedi soir. En effet, les hommes de Dino Toppmöller se sont largement imposés (2-6) sur la pelouse du Borussia-Park. Robin Koch (11e et 47e), Ansgar Knauff (15e), Jonathan Burkardt (35e), Fares Chaïbi (39e), Can Uzun (45e+1) ont permis aux visiteurs de mener de six buts à la 47e minute, avant que Jens Castrop (73e), Haris Tabakovic (79e), Yannik Engrlhardt (84e) et Grant-Leon Ranos (90e+9) ne réduisent l’écart pour le Borussia.
Classement général Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|15
|5
|+19
|5
|0
|0
|22
|3
|2
|Dortmund
|13
|5
|+8
|4
|1
|0
|11
|3
|3
|Leipzig
|12
|5
|0
|4
|0
|1
|7
|7
|4
|Francfort
|9
|5
|+4
|3
|0
|2
|17
|13
|5
|Leverkusen
|8
|5
|+2
|2
|2
|1
|10
|8
|6
|Cologne
|7
|4
|+2
|2
|1
|1
|9
|7
|7
|Sankt Pauli
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|8
|8
|8
|Fribourg
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|8
|8
|9
|Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|5
|5
|10
|Hoffenheim
|6
|4
|-2
|2
|0
|2
|8
|10
|11
|Union Berlin
|6
|4
|-3
|2
|0
|2
|8
|11
|12
|Wolfsbourg
|5
|5
|0
|1
|2
|2
|7
|7
|13
|Mayence
|4
|5
|-1
|1
|1
|3
|5
|6
|14
|Brême
|4
|5
|-6
|1
|1
|3
|8
|14
|15
|Hambourg
|4
|4
|-6
|1
|1
|2
|2
|8
|16
|Augsbourg
|3
|5
|-4
|1
|0
|4
|8
|12
|17
|Heidenheim
|3
|5
|-6
|1
|0
|4
|4
|10
|18
|M'gladbach
|2
|5
|-7
|0
|2
|3
|5
|12
Malgré un net relâchement en seconde période, Francfort s’est donc imposé et retrouve le top 4, avec un point d’avance sur Leverkusen. Le cauchemar continue à l’inverse pour Eugen Polanski et Mönchengladbach, bons derniers du classement avec aucune victoire après cinq rencontres disputées.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer