Bundesliga

BL : l’Eintracht Francfort s’impose 6-4 contre le Borussia Mönchengladbach

Par Kevin Massampu
1 min.
Farès Chaïbi @Maxppp
M'gladbach 4-6 Francfort

L’Eintracht Francfort n’a fait qu’une bouchée du Borussia Mönchengladbach, à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, ce samedi soir. En effet, les hommes de Dino Toppmöller se sont largement imposés (2-6) sur la pelouse du Borussia-Park. Robin Koch (11e et 47e), Ansgar Knauff (15e), Jonathan Burkardt (35e), Fares Chaïbi (39e), Can Uzun (45e+1) ont permis aux visiteurs de mener de six buts à la 47e minute, avant que Jens Castrop (73e), Haris Tabakovic (79e), Yannik Engrlhardt (84e) et Grant-Leon Ranos (90e+9) ne réduisent l’écart pour le Borussia.

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 15 5 +19 5 0 0 22 3
2 Logo Dortmund Dortmund 13 5 +8 4 1 0 11 3
3 Logo Leipzig Leipzig 12 5 0 4 0 1 7 7
4 Logo Francfort Francfort 9 5 +4 3 0 2 17 13
5 Logo Leverkusen Leverkusen 8 5 +2 2 2 1 10 8
6 Logo Cologne Cologne 7 4 +2 2 1 1 9 7
7 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 5 0 2 1 2 8 8
8 Logo Fribourg Fribourg 6 4 0 2 0 2 8 8
9 Logo Stuttgart Stuttgart 6 4 0 2 0 2 5 5
10 Logo Hoffenheim Hoffenheim 6 4 -2 2 0 2 8 10
11 Logo Union Berlin Union Berlin 6 4 -3 2 0 2 8 11
12 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 5 0 1 2 2 7 7
13 Logo Mayence Mayence 4 5 -1 1 1 3 5 6
14 Logo Brême Brême 4 5 -6 1 1 3 8 14
15 Logo Hambourg Hambourg 4 4 -6 1 1 2 2 8
16 Logo Augsbourg Augsbourg 3 5 -4 1 0 4 8 12
17 Logo Heidenheim Heidenheim 3 5 -6 1 0 4 4 10
18 Logo M'gladbach M'gladbach 2 5 -7 0 2 3 5 12
Malgré un net relâchement en seconde période, Francfort s’est donc imposé et retrouve le top 4, avec un point d’avance sur Leverkusen. Le cauchemar continue à l’inverse pour Eugen Polanski et Mönchengladbach, bons derniers du classement avec aucune victoire après cinq rencontres disputées. 

Pub. le - MAJ le
