BL : l’Eintracht Francfort s’impose 6-4 contre le Borussia Mönchengladbach

L’Eintracht Francfort n’a fait qu’une bouchée du Borussia Mönchengladbach, à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, ce samedi soir. En effet, les hommes de Dino Toppmöller se sont largement imposés (2-6) sur la pelouse du Borussia-Park. Robin Koch (11e et 47e), Ansgar Knauff (15e), Jonathan Burkardt (35e), Fares Chaïbi (39e), Can Uzun (45e+1) ont permis aux visiteurs de mener de six buts à la 47e minute, avant que Jens Castrop (73e), Haris Tabakovic (79e), Yannik Engrlhardt (84e) et Grant-Leon Ranos (90e+9) ne réduisent l’écart pour le Borussia.

Malgré un net relâchement en seconde période, Francfort s’est donc imposé et retrouve le top 4, avec un point d’avance sur Leverkusen. Le cauchemar continue à l’inverse pour Eugen Polanski et Mönchengladbach, bons derniers du classement avec aucune victoire après cinq rencontres disputées.