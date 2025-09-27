BL : Dortmund enchaîne à Mayence, Leipzig et Leverkusen gagnent aussi
Les favoris ont fait respecter l’ordre cet après-midi à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga. Dortmund est allé s’imposer sur la pelouse de Mayence (0-2) grâce à des buts de Svensson (27e) et Adeyemi (40e). Le Norvégien avait ouvert le score à l’issue d’un superbe mouvement, prolongé par un centre parfait de Brandt. L’Allemand a renouvelé ça à peine un quart d’heure plus tard quand, au bout d’un contre éclair, il remettait intelligemment le ballon à Adeyemi pour ajuster Zentner, d’ailleurs exclu en seconde période. Dortmund est 2e, à deux points du Bayern Munich.
Classement live Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|15
|5
|+19
|5
|0
|0
|22
|3
|2
|Dortmund
|13
|5
|+8
|4
|1
|0
|11
|3
|3
|Leipzig
|12
|5
|0
|4
|0
|1
|7
|7
|4
|Francfort
|9
|5
|+7
|3
|0
|2
|17
|10
|5
|Leverkusen
|8
|5
|+2
|2
|2
|1
|10
|8
|6
|Cologne
|7
|4
|+2
|2
|1
|1
|9
|7
|7
|Sankt Pauli
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|8
|8
|8
|Fribourg
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|8
|8
|9
|Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|5
|5
|10
|Hoffenheim
|6
|4
|-2
|2
|0
|2
|8
|10
|11
|Union Berlin
|6
|4
|-3
|2
|0
|2
|8
|11
|12
|Wolfsbourg
|5
|5
|0
|1
|2
|2
|7
|7
|13
|Mayence
|4
|5
|-1
|1
|1
|3
|5
|6
|14
|Brême
|4
|5
|-6
|1
|1
|3
|8
|14
|15
|Hambourg
|4
|4
|-6
|1
|1
|2
|2
|8
|16
|Augsbourg
|3
|5
|-4
|1
|0
|4
|8
|12
|17
|Heidenheim
|3
|5
|-6
|1
|0
|4
|4
|10
|18
|M'gladbach
|2
|5
|-10
|0
|2
|3
|2
|12
Champion il y a deux ans, Leverkusen n’a pas commencé sa saison sur les mêmes standards, mais la victoire acquise ce samedi à St Pauli (1-2), permet aux joueurs de Kasper Hjlumand de faire un bond à la 4e place. Tapsoba a marqué sur un coup-franc de Grimaldo (25e) et la nouvelle recrue Ernest Poku (20 ans), a répondu à l’égalisation de Wahl après un décalage de Grimaldo, toujours. Leipzig a battu Wolfsburg (1-0) grâce à Johan Bakayoko, auteur de son 2e but en Bundesliga (8e) tandis qu’Heidenheim a fait subir sa loi à Augsburg (2-0) avec des buts de Kaufmann et Conteh.
