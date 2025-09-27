Menu Rechercher
Bundesliga

BL : Dortmund enchaîne à Mayence, Leipzig et Leverkusen gagnent aussi

Par Jordan Pardon
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp
Mayence 0-2 Dortmund

Les favoris ont fait respecter l’ordre cet après-midi à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga. Dortmund est allé s’imposer sur la pelouse de Mayence (0-2) grâce à des buts de Svensson (27e) et Adeyemi (40e). Le Norvégien avait ouvert le score à l’issue d’un superbe mouvement, prolongé par un centre parfait de Brandt. L’Allemand a renouvelé ça à peine un quart d’heure plus tard quand, au bout d’un contre éclair, il remettait intelligemment le ballon à Adeyemi pour ajuster Zentner, d’ailleurs exclu en seconde période. Dortmund est 2e, à deux points du Bayern Munich.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 15 5 +19 5 0 0 22 3
2 Logo Dortmund Dortmund 13 5 +8 4 1 0 11 3
3 Logo Leipzig Leipzig 12 5 0 4 0 1 7 7
4 Logo Francfort Francfort 9 5 +7 3 0 2 17 10
5 Logo Leverkusen Leverkusen 8 5 +2 2 2 1 10 8
6 Logo Cologne Cologne 7 4 +2 2 1 1 9 7
7 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 5 0 2 1 2 8 8
8 Logo Fribourg Fribourg 6 4 0 2 0 2 8 8
9 Logo Stuttgart Stuttgart 6 4 0 2 0 2 5 5
10 Logo Hoffenheim Hoffenheim 6 4 -2 2 0 2 8 10
11 Logo Union Berlin Union Berlin 6 4 -3 2 0 2 8 11
12 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 5 0 1 2 2 7 7
13 Logo Mayence Mayence 4 5 -1 1 1 3 5 6
14 Logo Brême Brême 4 5 -6 1 1 3 8 14
15 Logo Hambourg Hambourg 4 4 -6 1 1 2 2 8
16 Logo Augsbourg Augsbourg 3 5 -4 1 0 4 8 12
17 Logo Heidenheim Heidenheim 3 5 -6 1 0 4 4 10
18 Logo M'gladbach M'gladbach 2 5 -10 0 2 3 2 12
Champion il y a deux ans, Leverkusen n’a pas commencé sa saison sur les mêmes standards, mais la victoire acquise ce samedi à St Pauli (1-2), permet aux joueurs de Kasper Hjlumand de faire un bond à la 4e place. Tapsoba a marqué sur un coup-franc de Grimaldo (25e) et la nouvelle recrue Ernest Poku (20 ans), a répondu à l’égalisation de Wahl après un décalage de Grimaldo, toujours. Leipzig a battu Wolfsburg (1-0) grâce à Johan Bakayoko, auteur de son 2e but en Bundesliga (8e) tandis qu’Heidenheim a fait subir sa loi à Augsburg (2-0) avec des buts de Kaufmann et Conteh.

Pub. le - MAJ le
