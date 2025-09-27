BL : Dortmund enchaîne à Mayence, Leipzig et Leverkusen gagnent aussi

Les favoris ont fait respecter l’ordre cet après-midi à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga. Dortmund est allé s’imposer sur la pelouse de Mayence (0-2) grâce à des buts de Svensson (27e) et Adeyemi (40e). Le Norvégien avait ouvert le score à l’issue d’un superbe mouvement, prolongé par un centre parfait de Brandt. L’Allemand a renouvelé ça à peine un quart d’heure plus tard quand, au bout d’un contre éclair, il remettait intelligemment le ballon à Adeyemi pour ajuster Zentner, d’ailleurs exclu en seconde période. Dortmund est 2e, à deux points du Bayern Munich.

Champion il y a deux ans, Leverkusen n’a pas commencé sa saison sur les mêmes standards, mais la victoire acquise ce samedi à St Pauli (1-2), permet aux joueurs de Kasper Hjlumand de faire un bond à la 4e place. Tapsoba a marqué sur un coup-franc de Grimaldo (25e) et la nouvelle recrue Ernest Poku (20 ans), a répondu à l’égalisation de Wahl après un décalage de Grimaldo, toujours. Leipzig a battu Wolfsburg (1-0) grâce à Johan Bakayoko, auteur de son 2e but en Bundesliga (8e) tandis qu’Heidenheim a fait subir sa loi à Augsburg (2-0) avec des buts de Kaufmann et Conteh.