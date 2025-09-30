PSG : l’étonnante réaction des joueurs blessés

Après une saison longue et intense, le Paris Saint-Germain fait face à de nombreuses blessures. Ce qui ne fait pas les affaires de Luis Enrique et de son staff. Du côté des joueurs, L’Equipe évoquait une psychose du vestiaire francilien vis-à-vis des pépins physiques. RMC Sport n’a pas forcément les mêmes retours. Dans un article publié lundi dans l’après-midi, le média français révèle que certains joueurs du PSG vivent ces blessures comme «un mal pour un bien».

La suite après cette publicité

En effet, ces éléments estiment qu’il est plutôt préférable de se blesser maintenant afin de se soigner tranquillement puisque nous ne sommes qu’au début de cette saison et assez loin du money time. De plus, ils savent aussi que cet arrêt, après une longue saison et une préparation très courte et tronquée, va leur permettre de se soigner sans stress et ensuite de faire une mini-préparation physique. RMC Sport précise que les joueurs actuellement blessés estiment qu’il leur faut encore travailler au niveau foncier. Ce passage par l’infirmerie n’est donc pas mal vécu, bien au contraire. Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or lundi dernier, va même se rendre au centre Aspetar au Qatar afin de poursuivre sa rééducation.