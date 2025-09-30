Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

PSG : l’étonnante réaction des joueurs blessés

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ousmane Dembélé, avec Désiré Doué @Maxppp

Après une saison longue et intense, le Paris Saint-Germain fait face à de nombreuses blessures. Ce qui ne fait pas les affaires de Luis Enrique et de son staff. Du côté des joueurs, L’Equipe évoquait une psychose du vestiaire francilien vis-à-vis des pépins physiques. RMC Sport n’a pas forcément les mêmes retours. Dans un article publié lundi dans l’après-midi, le média français révèle que certains joueurs du PSG vivent ces blessures comme «un mal pour un bien».

La suite après cette publicité

En effet, ces éléments estiment qu’il est plutôt préférable de se blesser maintenant afin de se soigner tranquillement puisque nous ne sommes qu’au début de cette saison et assez loin du money time. De plus, ils savent aussi que cet arrêt, après une longue saison et une préparation très courte et tronquée, va leur permettre de se soigner sans stress et ensuite de faire une mini-préparation physique. RMC Sport précise que les joueurs actuellement blessés estiment qu’il leur faut encore travailler au niveau foncier. Ce passage par l’infirmerie n’est donc pas mal vécu, bien au contraire. Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or lundi dernier, va même se rendre au centre Aspetar au Qatar afin de poursuivre sa rééducation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier