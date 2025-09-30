Emanuel Emegha a été cambriolé pendant Strasbourg-OM

Un enchaînement de mauvaises nouvelles pour Emanuel Emegha. Aligné d’entrée lors de la défaite face à l’OM (1-2), le capitaine de Strasbourg va manquer les deux prochains matchs du RCSA en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée pendant la rencontre. Par ailleurs, son domicile a été cambriolé alors qu’il était sur le terrain, avec un préjudice estimé à 200 000 €.

D’après Le Parisien, deux suspects ont été interpellés le lendemain à Paris. Ils seraient également impliqués dans deux autres cambriolages récents à Strasbourg, notamment dans l’appartement de Kevin Gameiro en février 2024, situé dans le même immeuble qu’Emegha, ainsi que dans celui d’Andrey Santos en janvier 2025.