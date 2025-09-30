Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

Emanuel Emegha a été cambriolé pendant Strasbourg-OM

Par André Martins
1 min.
Emanuel Emegha @Maxppp
Strasbourg 1-2 Marseille

Un enchaînement de mauvaises nouvelles pour Emanuel Emegha. Aligné d’entrée lors de la défaite face à l’OM (1-2), le capitaine de Strasbourg va manquer les deux prochains matchs du RCSA en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée pendant la rencontre. Par ailleurs, son domicile a été cambriolé alors qu’il était sur le terrain, avec un préjudice estimé à 200 000 €.

La suite après cette publicité

D’après Le Parisien, deux suspects ont été interpellés le lendemain à Paris. Ils seraient également impliqués dans deux autres cambriolages récents à Strasbourg, notamment dans l’appartement de Kevin Gameiro en février 2024, situé dans le même immeuble qu’Emegha, ainsi que dans celui d’Andrey Santos en janvier 2025.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Emanuel Emegha

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Emanuel Emegha Emanuel Emegha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier