Ligue 1

PSG : Matvey Safonov frustré par son temps de jeu

Par Samuel Zemour
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

Assez discret dans les médias, mais très actif sur ses réseaux sociaux, Matvey Safonov (26 ans), le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain a d’ailleurs offert une séance de questions-réponses à ses fans sur son compte Instagram. S’il a abordé sa nouvelle vie à Paris et sa découverte de la capitale française, le portier s’est également exprimé sur son rôle au Paris SG. S’il a salué les Ultras comme «les meilleurs de France, qui créent un soutien vraiment magique», le Russe a expliqué que son adaptation n’a pas été simple en raison de la barrière de la langue.

Avant de revenir sur son temps de jeu, en expliquant qu’être numéro 2 était «vraiment frustrant, car on ne sait pas qui joue jusqu’à la dernière minute. Et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match. Mais s’énerver est la chose la plus facile face à cette situation. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation et la force pour continuer le combat (…) Je n’ai pas de projet à long terme. Pour l’instant, mon plus grand souci, c’est le temps de jeu. Je concentre tous mes efforts sur cette conquête», a-t-il répondu, en mettant une photographie de lui-même sur le banc de touche en réponse à la question : «qu’est-ce que cela fait d’être un joueur du PSG ?».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
