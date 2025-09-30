PSG : Luis Enrique compare Pedri à Harry Potter

Interrogé sur les déclarations revanchardes de Pedri, Luis Enrique a répondu en faisant l’éloge du milieu de terrain du FC Barcelone. L’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est même permis de comparer l’ancien joueur de Las Palmas à un célèbre héros de fiction.

« Pedri me connait très bien, il sait très bien ce qu’on faisait en sélection. Pedri, c’est Harry Potter, mais demain j’espère qu’il n’aura pas sa baguette magique. Mais le Barça c’est pas seulement Pedri, c’est toute une série de joueurs de haut niveau », a-t-il confié en conférence de presse.

