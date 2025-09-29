Mondial U20, France : la grosse erreur d’Elyaz Zidane contre l’Afrique du Sud

En ouverture de la Coupe du monde U20 au Chili, l’équipe de France doit se défaire de l’Afrique du Sud afin de bien rentrer dans la compétition. Les Bleuets avaient réussi à ouvrir le score grâce au Lensois Anthony Bermont en début de match.

Mais après une vérification du VAR avant la pause, l’arbitre a sifflé un penalty pour l’Afrique du Sud, après une erreur d’Elyaz Zidane (19 ans) dans la surface adverse. Un penalty transformé sans trembler par Jody Ah Shene, permettant aux Sud-Africains de revenir au score face aux Bleuets.