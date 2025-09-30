Benfica : le joli message de José Mourinho à Chelsea

Présent devant la presse à la veille du match entre Chelsea et Benfica, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, José Mourinho, ancien entraîneur des Blues, a adressé un joli clin d’œil à ces derniers, avec qui il partage une prestigieuse histoire. Sous sa direction, Chelsea a remporté sept trophées majeurs : trois titres de Premier League, une FA Cup et trois Coupes de la Ligue.

La suite après cette publicité

« Je serai toujours un Blue », a déclaré le Special One. « Je fais partie de leur histoire. Ils font partie de mon histoire. Je les ai aidés à devenir un plus grand Chelsea, et ils m’ont aidé à devenir un plus grand José. Ce sera mon Chelsea avant le début du match et après le match, mais pendant le match, c’est mon Benfica, et c’est tout ce qui compte. Quand je dis que je ne suis pas un Blue, je parle uniquement du travail que j’ai à faire demain. » Défaites lors de la première journée, les deux équipes auront à cœur de décrocher leurs premiers points dans la compétition. La rencontre aura lieu ce mardi à 21h, à Stamford Bridge.