Premier League

PL : Chelsea enchaîne à Burnley et prend la 2e place

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pedro Neto, buteur avec Chelsea @Maxppp
Burnley 0-2 Chelsea

Ce fut dur et au terme d’une rencontre un peu ennuyeuse, Chelsea a réussi à prendre le dessus sur Burnley 2-0 lors de cette 12e journée de Premier League. Dans le froid glacial de Turf Moor, la tête plongeante de Pedro Neto sur ce centre de Jamie Gittens (37e) aura longtemps suffi aux Blues, jusqu’à ce travail de l’entrant Guiu sur le côté droit permettant à Enzo Fernández de conclure (88e).

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 26 11 +15 8 2 1 20 5
2 Logo Man City Man City 23 12 +15 7 2 3 23 8
3 Logo Chelsea Chelsea 23 12 +12 7 2 3 23 11
4 Logo Crystal Palace Crystal Palace 20 12 +7 5 5 2 16 9
5 Logo Brighton Brighton 19 12 +3 5 4 3 19 16
Voir le classement complet

Auparavant, Neto avait déjà failli doubler la mise (63e). Gittens (58e) et Gusto (77e) se sont eux aussi distingués, alors que les Clarets ont réclamé un penalty après une faute de Badiashile sur Estève entre la fin de la surface et la zone derrière la ligne de six mètres, pourtant sanctionnée par l’arbitre (81e). Le Français de Chelsea s’en est bien tiré sur cette affaire. Le club londonien enchaîne un 3e succès de suite en championnat et monte à la 2e place..

