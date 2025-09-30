Menu Rechercher
1 - 0
29'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
Chelsea
1 - 0
29'
Benfica
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 4
Temps forts
18'
1 - 0
R. Ríos (CSC)
Classement live 17 Chelsea 3 30 Benfica 0
Possession 58% Chelsea Benfica
Tirs 4 3 3 1 2 5
Compositions Chelsea 4-2-3-1 Benfica 4-3-3
Qui va gagner ?
CHE
NUL
SLB
288 participants
Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo Chelsea FC Enzo Fernández 2 #2 Logo SL Benfica Heorhii Sudakov 2
Tirs (%)
#1 Logo SL Benfica Vangelis Pavlidis 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo SL Benfica Dodi Lukébakio 3
Interceptions
#1 Logo SL Benfica Richard Ríos 2
Passes (%)
#1 Logo Chelsea FC Benoît Badiashile 47/49 96% #2 Logo Chelsea FC Trevoh Chalobah 40/42 95%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
48% 38% 14%
Série en cours
D
V
D
D
N
V
N
V
D
N
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Tosin Adarabioyo Tosin Adarabioyo Blessure au mollet Dário Essugo Dário Essugo Blessure à la cuisse Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Inconnu Jamie Bynoe-Gittens Jamie Bynoe-Gittens Maladie Robert Sánchez Robert Sánchez Maladie Levi Colwill Levi Colwill Lésion du ligament croisé antérieur du genou Liam Delap Liam Delap Ischio-jambiers Wesley Fofana Wesley Fofana Blessure à la tête Cole Palmer Cole Palmer Blessure à l'aine
Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu

Match Chelsea - Benfica en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Benfica (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Chelsea et Benfica. Ce match aura lieu le mardi 30 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Benfica.

On en parle

Arbitres

Daniel Siebert arbitre principal
0.5
3.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Jan Seidel arbitre assistant
Rafael Foltyn arbitre assistant
Sascha Stegemann quatrième arbitre
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR
Christian Dingert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stamford Bridge London
Stamford Bridge
  • Année de construction : 1877
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41841
  • Affluence moyenne : 33047
  • Affluence maximum : 41953
  • % de remplissage : 80

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Benfica en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 4.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Benfica ?

Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, B. Badiashile, T. Chalobah, M. Gusto, E. Fernández, M. Caicedo, A. Garnacho, F. Buonanotte, Pedro Neto, T. George.

Benfica : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, António Silva, A. Dedić, F. Aursnes, E. Barrenechea, R. Ríos, H. Sudakov, V. Pavlidis, D. Lukébakio.

Qui arbitre le match Chelsea Benfica ?

Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Chelsea Benfica ?

London accueille le match au Stamford Bridge.

Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Benfica ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires
