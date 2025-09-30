Prono
Match Chelsea - Benfica en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Chelsea et Benfica (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Chelsea et Benfica. Ce match aura lieu le mardi 30 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Chelsea et Benfica.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Chelsea et Benfica en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ LIVE 4.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Chelsea et Benfica ?
Chelsea : le coach E. Maresca a choisi une formation en 4-2-3-1 : Robert Sánchez, Marc Cucurella, B. Badiashile, T. Chalobah, M. Gusto, E. Fernández, M. Caicedo, A. Garnacho, F. Buonanotte, Pedro Neto, T. George.
Benfica : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, António Silva, A. Dedić, F. Aursnes, E. Barrenechea, R. Ríos, H. Sudakov, V. Pavlidis, D. Lukébakio.
- Qui arbitre le match Chelsea Benfica ?
Daniel Siebert est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Chelsea Benfica ?
London accueille le match au Stamford Bridge.
- Quelle est la date et l'heure du match Chelsea Benfica ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.