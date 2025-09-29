Chelsea : la sortie étonnante d’Enzo Maresca

Ces dernières semaines, Chelsea est en difficulté. Vainqueurs d’un seul match lors de leurs six dernières rencontres, les Blues sont en pleine crise avant d’affronter Benfica et Liverpool dans les prochains jours. Avant ces deux grands affrontements, Enzo Maresca est dans l’œil du cyclone. Interrogé ce lundi en conférence de presse, le coach italien a expliqué qu’il ne ressentait la pression :

«Après avoir revu les derniers matches - [les défaites contre] Manchester United et Chelsea - il est certain que j’aurais pu faire mieux en termes de décisions. C’est comme un processus d’apprentissage de jouer avec 10 joueurs. Pour tout manager, ce n’est pas quelque chose de normal. Malheureusement pour nous, cela s’est produit deux fois. Le seul match que nous avons perdu sans carton rouge a été celui du Bayern Munich à l’extérieur. Il n’y a aucune raison de paniquer. Le football est un monde fou. Si vous perdez cinq matches en six mois et que vous ressentez le besoin de vous défendre, c’est que le football est un monde fou. Je ne pense pas que nous ayons besoin de nous défendre en ce moment parce que la réalité est que j’ai un très bon sentiment avec l’équipe que nous avons.Je pense que nous avons tous progressé par rapport à la saison dernière. Les joueurs, parce qu’ils ont joué des matches et qu’ils ont plus d’expérience. Personnellement, en tant que manager, je me sens mieux que l’année dernière, parce que j’apprends. Il est certain que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais cela fait partie du processus et je ne doute pas que dans les années à venir, nous irons de mieux en mieux.»