Premier League

Chelsea a tranché pour Enzo Maresca

Par Kevin Massampu
1 min.
Vincenzo Maresca @Maxppp
Chelsea 1-3 Brighton

Chelsea ne prévoit pas de changer de coach. Alors que les Blues connaissent une période compliquée avec une seule victoire en cinq matchs (contre Lincoln en Carabao Cup), l’avenir d’Enzo Maresca a été remis en question, notamment après la défaite contre Brighton (1-3) en Premier League, ce samedi à Stamford Brigde. Pourtant, selon les informations du Telegraph, les dirigeants du club londonien continuent de faire confiance à l’entraîneur italien.

Toujours d’après le média britannique, le board de Chelsea estime que les blessures de certains éléments et les cartons rouges reçus sont les principaux facteurs des résultats récents. L’objectif des vainqueurs de la Coupe du Monde des Clubs, l’été dernier, reste de finir dans le top 4 de Premier League et de faire un bon parcours dans les deux Coupes nationales et en Ligue des Champions.

