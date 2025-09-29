Marc Bernal prolonge avec le FC Barcelone

Revenu d’une rupture des ligaments croisés contracté la saison dernière, Marc Bernal (18 ans) n’a disputé que 2 matches pour le moment avec le FC Barcelone. Le temps de néanmoins délivrer une passe décisive et montrer qu’il n’avait rien perdu de son talent. Le milieu défensif vient d’ailleurs de prolonger son bail.

«Le FC Barcelone et le joueur Marc Bernal sont parvenus à un accord pour la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2029. La signature a eu lieu ce lundi matin dans les bureaux du Club, en présence du président Joan Laporta, du premier vice-président Rafael Yuste et du directeur du département de football, Deco», peut-on lire dans un communiqué.