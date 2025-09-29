Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Liga

Marc Bernal prolonge avec le FC Barcelone

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bernal @Maxppp

Revenu d’une rupture des ligaments croisés contracté la saison dernière, Marc Bernal (18 ans) n’a disputé que 2 matches pour le moment avec le FC Barcelone. Le temps de néanmoins délivrer une passe décisive et montrer qu’il n’avait rien perdu de son talent. Le milieu défensif vient d’ailleurs de prolonger son bail.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
Marc Bernal. Born to play here. 💙❤
#MadeInLaMasia
Voir sur X

«Le FC Barcelone et le joueur Marc Bernal sont parvenus à un accord pour la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2029. La signature a eu lieu ce lundi matin dans les bureaux du Club, en présence du président Joan Laporta, du premier vice-président Rafael Yuste et du directeur du département de football, Deco», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Marc Bernal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Marc Bernal Marc Bernal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier