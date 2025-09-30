Bayern : Rummenigge taille Newcastle pour la signature de Nick Woltemade

Courtisé pendant une bonne partie de l’été par le Bayern Munich, Nick Woltemade (23 ans, 3 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) n’a finalement pas rejoint le club bavarois. Stuttgart réclamait un montant jugé trop élevé, ce qui a poussé le Bayern à abandonner la piste. Dans les dernières heures du mercato, l’attaquant allemand a pris la direction de Newcastle, pour un transfert estimé à 90 millions d’euros, bonus compris. Un choix que Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance munichois, ne semble pas regretter.

La suite après cette publicité

« Je ne peux que féliciter Stuttgart d’avoir trouvé, entre guillemets, un idiot pour payer autant, car ça, nous, on ne l’aurait certainement pas fait », a déclaré l’ancien attaquant auprès du média BR24, qui précise que la direction bavaroise n’était pas disposée à dépasser les services de Woltemade. Des déclarations qui ne vont pas plaire aux dirigeants de Stuttgart. Depuis son arrivée en Angleterre, le néo-international allemand a inscrit deux buts en trois rencontres de Premier League.