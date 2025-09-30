Menu Rechercher
Nouveau record d’affluence pour OM-Ajax !

Après trois ans sans Ligue des Champions, l’attente est grande chez les supporters de l’Olympique de Marseille puisque le club phocéen va battre ce mardi soir un nouveau record d’affluence à l’Orange Vélodrome lors de la deuxième journée de la phase de ligue entre l’OM et l’Ajax Amsterdam.

Selon les dernières comptabilisations de la billetterie, Marseille a déjà battu le précédent record qui datait d’octobre 2023 et la rencontre face à l’AEK Athènes (victoire 3-1 de l’OM) où 65 096 spectateurs s’étaient amassés dans l’enceinte olympienne. Étant donné que quelques billets sont encore en vente, on devrait connaître ce soir avec exactitude le nombre exact de spectateurs présents pour cette rencontre entre deux anciens vainqueurs de la compétition.

