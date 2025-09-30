Ligue des Champions : l’Ajax Amsterdam, une vraie menace pour l’Olympique de Marseille

On avait quitté l’Ajax Amsterdam sur une terrible désillusion. Comptant neuf points d’avance sur le PSV Eindhoven à 5 journées de la fin, l’Ajax Amsterdam n’avait besoin que de six points pour aller chercher le titre. Cependant, les Godenzonen avaient perdu deux matches et connu deux matches nuls et se sont fait dépasser sur le fil par le PSV Eindhoven. La victoire 2-0 contre Twente lors de la dernière journée n’y aura rien changé. Une défaite synonyme de fin de cycle pour beaucoup de joueurs et même le coach Francesco Farioli qui a démissionné. Les Lanciers ont ainsi vu 16 joueurs partir à l’image de Jorrel Hato (Chelsea), Brian Brobbey (Sunderland), Carlos Forbs (FC Bruges), Bertrand Traoré (Sunderland), Borna Sosa (Crystal Palace), Jordan Henderson (Brentford), Chuba Akpom (Ipswich Town) ou encore Daniele Rugani (Juventus).

Après trois années sans remporter le titre (3e en 2023, 5e en 2024 et 2e en 2025), l’Ajax Amsterdam partait sur un nouveau cycle basé sur un retour aux sources. Certes, certains éléments sont arrivés comme Oscar Gloukh (RB Salzbourg), Raul Moro (Real Valladolid), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Kasper Dolberg (Anderlecht), Joeri Heerkens (Sparta Prague), James McConnell (Liverpool) et Viteszlav Jaros (Liverpool), mais certains jeunes du centre de formation ont pu avoir plus de place. La nomination du nouveau coach John Heitinga (41 ans) allait d’ailleurs en ce sens. Ancien adjoint de David Moyes à West Ham et d’Arne Slot à Liverpool, il avait évolué au sein des équipes jeunes de l’Ajax Amsterdam entre 2016 et 2023. Il avait même pris l’équipe première entre janvier 2023 et juin 2023 avec réussite puisqu’il avait permis un certain progrès dans les résultats. Son début de mandat est pour le moment intéressant.

Roberto De Zerbi se méfie

Invaincu en championnat, l’Ajax Amsterdam comptabilise 4 victoires et 3 nuls en 7 matches. Si tout n’est pas encore parfait, les Godenzonen sont troisièmes à quatre points du Feyenoord et à une unité du PSV Eindhoven. Encore en rodage mais un minimum performant, le club amstellodamois n’a cependant rien pu faire en Ligue des Champions lors de la première journée avec une défaite 2-0 contre l’Inter Milan, le finaliste sortant. Bien en place, le 4-2-3-1 fonctionne bien avec Wout Weghorst en pointe soutenu par Mika Godts, Oscar Gloukh et Steven Berghuis. Davy Klaassen et Kenneth Taylor forment un solide double pivot tandis que la défense est composée d’Anton Gaaei, Ko Itakura, Josip Sutalo et Owen Wijndal tandis que Vitezslav Jaros fait l’affaire dans les buts.

Ce qu’on remarque, c’est que les jeunes du centre de formation recommencent à prendre un peu d’importance. Ainsi, Youri Baas, Kenneth Taylor, Anton Gaaei, Jorthy Mokio, Youri Regeer, Kian Fitz-Jim continuent d’avoir un rôle important dans l’équipe quand Aaron Bouwman, Rayane Bounida et Don-Angelo Konadu tentent de se frayer une place. Pour confirmer ce retour aux sources de l’Ajax Amsterdam, le transfert de l’ancien talent Kasper Dolberg abonde en ce sens. Futur adversaire de l’Ajax Amsterdam, Roberto De Zerbi s’attend à un match compliqué ce mardi pour l’Olympique de Marseille. «Bien sûr, quand on prépare le match, on veut le gagner, bien jouer et obtenir un résultat. On a une équipe qui est forte, encore en construction, on a les qualités pour gagner. L’Ajax Amsterdam est aussi une forte équipe, je l’ai vu jouer samedi contre le NAC Breda qui est une bonne équipe. L’Ajax a une histoire, une identité claire comme nous, on veut jouer à la maison et gagner pour les supporters et car on l’a mérité l’an dernier. On veut bien faire pour le match de demain», a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse.

Le technicien italien a eu le temps de regarder en profondeur cet effectif et sait que le bras de fer s’annonce fort intéressant : «ils ont des joueurs de qualité et de classe comme Weghorst, Klaassen, Taylor, Berghuis un autre joueur qui est fort. Ils ont un style de jeu agressif. Ils jouent avec courage, c’est l’ADN de l’Ajax Amsterdam. Il faut préparer les matchs de LDC au maximum. Mais je pense qu’on a les qualités pour faire mal à l’Ajax. On a des joueurs capables de les mettre en difficulté. Ils ont changé par rapport à il y a deux ans et les deux matches contre l’OM même si certains étaient déjà là comme Sutalo le défenseur et Taylor au milieu du terrain. Ils sont arrivés deuxièmes du championnat et sont bien partis cette année. Ils vont venir pour jouer ce match. Ils ont de bons jeunes aussi comme les Belges Jorthy Mokhio et Mika Godts.» L’Olympique de Marseille est prévenu.