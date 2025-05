L’Ajax nage en plein chaos après son flop historique

Le Real Madrid espère sans doute un retournement de situation en Liga digne de celui que vient de nous offrir le championnat néerlandais. Après deux années de suite sans titre de champion des Pays-Bas, l’Ajax croyait s’être ouvert la voie royale cette saison. Leaders du championnat depuis février, et jusqu’à la 32e et antépénultième journée d’Eredivisie (ils comptaient même 9 points d’avance sur le PSV à la 28e journée), les hommes de Francesco Farioli n’avaient donc besoin que de 6 points lors de leurs 5 derniers matchs pour s’assurer le titre.

La pression les a peut-être dévorés, et c’est ce qui peut en partie expliquer leur terrible série puisqu’ils n’ont engrangé que 2 points en 4 matchs depuis (2 défaites et 2 matchs nuls), dont deux revers fracassants face à l’Utrecht de Sébastien Haller (4-0), et Nijmegen (0-3) à domicile. Hier, ils ont longtemps cru refermer cette parenthèse désenchantée face à Groningen… jusqu’au coup de théâtre. Alors qu’ils menaient 2-1 jusqu’à la 90+2e minute grâce à des buts de Gaaei et Weghorst, les Ajacides ont concédé l’égalisation à la 90+9e sur un but du jeune Blokzijl… son premier en carrière. Surtout, Groningen avait été réduit à 10 quelques instants plus tôt.

Des bagarres en plein match

En parallèle, de nombreuses vidéos des supporters du PSV en train de prendre connaissance du résultat de l’Ajax, depuis leur téléphone, sont devenues virales aux Pays-Bas. Car dans le même temps, les hommes de Peter Bosz ont battu Heracles (4-1) pour s’offrir la tête du championnat, et un point d’avance sur l’Ajax à une journée de la fin. À Amsterdam, cette déroute historique est évidemment vécue comme un tremblement de terre, et l’ailier belge, Mika Godts, peinait à mettre des mots sur ce qu’il venait de vivre : «tout le monde est dévasté. Le coach a déjà essayé de consoler tout le monde parce que dimanche, il y a un autre match à gagner. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant.»

Le coach italien Francesco Farioli a ajouté : «on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour terminer le championnat dimanche. On ne sait jamais ce qui va se passer. Une fois de plus, on a vu que le football est un jeu étrange.» La détresse était totale, en témoignent les affrontements entre joueurs en fin de rencontre. Le gardien de Groningen, Etienne Vaessen, a notamment eu des accrochages avec Brian Brobbey, Kenneth Taylor et Davy Klaassen, avant de se retrouver en plein chaos, entouré par des membres du staff et des joueurs adverses. Le titre se jouera donc ce dimanche. L’Ajax recevra Twente, 6e, quand le PSV se déplacera au Sparta Rotterdam, 11e. Le football néerlandais vit certainement un moment historique.