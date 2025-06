OM : Azzedine Ounahi refuse le Spartak Moscou

Après s’être relancé cette saison en prêt du côté du Panathinaikos, Azzedine Ounahi est de retour à l’OM. Pas pour longtemps puisque l’international marocain n’entre pas dans les plans du club phocéen et cherche une porte de sortie. Sportivement, après une belle année en Grèce, le milieu de 25 ans a suscité l’intérêt de plusieurs clubs. Mais un seul était vraiment passé à l’action : le Spartak Moscou.

Le club russe a dégainé une offre de 12 millions d’euros à l’OM. Une offre acceptée et il ne manquait donc que l’accord du joueur. Mais comme nous vous le révélions, le joueur n’était pas spécialement emballé. Selon nos informations, il a bien refusé l’offre du club russe malgré un salaire très intéressant de 2,5 millions par an. Le Marocain attend un meilleur challenge sportif. Pour l’OM, à 7 jours de la reprise, c’est aussi un coup dur puisque le Spartak Moscou avait accepté de payer le transfert directement et en une fois.