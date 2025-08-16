Gift Orban va faire son retour en Ligue 1 !

On avait un peu perdu de vu Gift Orban après son passage éclair à l’OL. Il avait débarqué en plein mercato hivernal en janvier 2024 en provenance de La Gantoise contre un chèque de 14 M€. Une sacrée somme avec le recul, surtout face aux performances sportives décevantes qui ont suivi, et aux nombreux problèmes financiers auxquels doit faire face le club français. 16 matchs et 3 buts plus tard, son départ était déjà évoqué pour l’été 2024. L’attaquant n’a pas trouvé preneur et a démarré la saison chez les Gones.

Malheureusement pour lui, les choses ont empiré. Sous la houlette de Pierre Sage, il a pris le temps de disputer trois matchs de championnat, pour un doublé en sortie de banc lors d’une victoire homérique contre Strasbourg. Sa prestation lors de la défaite renversante de l’OL face à l’OM au Groupama Stadium a définitivement signé sa relégation dans la hiérarchie. Son manque d’exigence aussi à l’entraînement a déplu en interne, obligeant Sage à sévir et à se montrer intransigeant alors que la situation sportive était mauvaise.

Vers un prêt à Toulouse

On ne le reverra pas avant son départ dès janvier dernier pour Hoffenheim, où il a été vendu 9 M€. Le Nigérian a alors rapidement donné satisfaction avec 4 buts inscrits sur ses six premiers matchs de Bundesliga. La suite fut moins rose pour lui entre des petites blessures et des prestations moins consistantes qui ont fini par l’envoyer sur le banc de touche. Le club allemand n’en veut déjà plus et, d’après nos informations, on se dirige vers un départ, et même un retour vers la Ligue 1 puisque Toulouse s’est positionné sur ce dossier.

À la recherche d’un attaquant depuis le début du mercato, le TFC est en passe de saisir la balle au bond. S’il a échoué avec Willem Geubbels, lequel prend la direction du Paris FC, comme nous vous le révélions hier, le club entraîné par un Carles Martínez Novell, de plus en plus contesté depuis le départ de Damien Comolli, est en passe d’accueillir l’attaquant de 23 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De quoi remédier à certains problèmes entrevus durant les matchs de préparation cet été. Il y en a bien besoin.