Ligue des Champions

Union Saint-Gilloise - OM : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
R. Union SG Marseille Voir sur CANAL+ FOOT

Chaque match est une finale pour l’OM dans cette fin de phase de ligue de la C1 ! Les Marseillais affrontent l’Union Saint-Gilloise ce soir à 21h, pour le compte de la 6e journée. Les Phocéens, 21es au coup d’envoi, voudront enchaîner un 2e succès - le 3e en tout - pour s’installer dans le Top 24 et entrevoir les barrages. L’USG, 25e mais à égalité de points (6 pts), vise également la victoire.

Pour cette affiche, De Zerbi aligne son trio offensif Greenwood-Aubameyang-Paixao. Höjbjerg a le brassard au milieu de terrain, entouré de Vermeeren et O’Riley. Weah et Emerson protégeront les couloirs, autour de la charnière Murillo-Aguerd. Suivez ce match avec notre direct commenté !

Les compositions

Union Saint-Gilloise : Scherpen - Khalaili, Mac Allister, Burgess (cap.), Leysen - Van de Perre, Zorgane, Schoofs - Niang, Rodriguez, Florucz

Marseille : Rulli - Weah, Murillo, Aguerd, Emerson - Vermeeren, Höjbjerg (cap.), O’Riley - Greenwood, Aubameyang, Paixao

