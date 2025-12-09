Menu Rechercher
Le Real Madrid est clair pour Zinedine Zidane

Zidane et Mbappé lors de la présentation du Bondynois @Maxppp
Real Madrid 0-2 Celta Vigo

Dimanche soir, le Real Madrid s’est incliné face au Celta de Vigo (0-2) en Liga. Une défaite qui place Xabi Alonso dans une position toujours plus inconfortable. Plusieurs médias espagnols assurent qu’il jouera sa tête mercredi à l’occasion du choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Dans le même temps, El Mundo a révélé ce matin que les Merengues pensent à Jürgen Klopp et à Zinedine Zidane pour reprendre le flambeau en cas de départ du Basque.

Une information démentie cet après-midi par AS. Le média espagnol a contacté la Casa Blanca et assure qu’au sein du club, personne n’a encore envisagé un troisième passage de ZZ sur le banc merengue. De plus, AS ajoute que Zizou (53 ans) est en pourparlers depuis plusieurs mois avec la Fédération Française de Football afin de prendre les commandes de l’équipe de France. Une nouvelle collaboration avec le Real Madrid n’est donc pas envisagée si on se fie à AS.

