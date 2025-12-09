QSI et le PSG affolent déjà le KAS Eupen et la Belgique

Le 24 novembre dernier, le Paris Saint-Germain a accueilli de nombreux journalistes pour fêter les 50 ans de son centre de formation. Présent à cette occasion, Luis Campos en a profité pour évoquer divers sujets, dont celui concernant la mise en place d’un club satellite. Un dossier qui fait couler beaucoup d’encre depuis la prise de pouvoir de QSI. « On est en train d’étudier les solutions. Ce n’est pas facile. On ne peut pas se précipiter », a d’ailleurs avoué le conseiller football de l’écurie francilienne. Mais quelques jours plus tard, Qatar Sports Investments, qui a été lié un temps à Malaga et qui dispose déjà d’un partenariat avec Braga au Portugal, a décidé de passer la seconde puisqu’il vient d’acquérir le KAS Eupen, club de deuxième division belge.

La nouvelle a été officialisée mardi par le biais d’un long communiqué de presse. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, n’a pas pu cacher sa fierté. « Qatar Sports Investments est fier de devenir le gardien du KAS Eupen et de contribuer au développement du football en Belgique. Grâce à l’expertise mondiale et à la passion de QSI pour le football, notre objectif est de construire une structure footballistique et commerciale moderne et compétitive, qui fera la fierté des supporters du KAS Eupen et s’appuiera sur le formidable héritage du club à ce jour. Nous accueillons chaleureusement dans notre famille un club et une communauté fantastiques. » En Belgique, l’information a fait le tour du pays.

Le PSG et QSI font rêver

« Déjà sous pavillon qatari depuis 2012, l’AS Eupen va passer sous le contrôle direct de Qatar Sports Investments (QSI), l’organisme d’investissement sportif de l’État qatari déjà propriétaire du Paris Saint-Germain. QSI, dont le président est Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG, a signé un protocole d’accord pour prendre le contrôle total du KAS Eupen, 7e de Challenger Pro League », a écrit la RTBF, qui a précisé qu’« Eupen a été racheté pour passer à la vitesse supérieure ». Le Soir estime que cette collaboration va aider le club belge. « QSI devrait agir rapidement pour renforcer le modèle sportif d’Eupen, étendre ses opérations commerciales, tout en concentrant davantage le club sur le développement des jeunes et la modernisation de ses infrastructures. »

Sud Info a évoqué un changement d’ère pour l’écurie belge. « C’est une page majeure de l’histoire récente de l’AS Eupen qui est en train de se tourner. Les Pandas passent en effet entre les mains de Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain. Après plus de treize ans aux commandes, l’Aspire Zone Foundation a officiellement annoncé son intention de céder le club à QSI. Un changement de propriétaire qui marque la fin d’un cycle et le début d’un nouveau chapitre pour les Pandas. Dans son communiqué, l’AS Eupen revient sur plus d’une décennie de collaboration étroite avec Aspire, période durant laquelle le club "s’est considérablement développé en termes de structures, de professionnalisme, de promotion des jeunes talents et de liens avec la communauté". L’organisation qatarie se dit "fière du chemin parcouru" et "reconnaissante pour la passion des supporters." »

Et maintenant ?

SI poursuit : « c’est dans ce contexte qu’une lettre d’intention a été signée avec Qatar Sports Investments pour le rachat complet du club, sous réserve des autorisations réglementaires. QSI prendra immédiatement en charge les décisions sportives, tandis que les deux entités collaboreront jusqu’à la finalisation de l’acquisition afin d’assurer une transition sans heurts. » Walfoot s’interroge déjà sur la suite. « Mais alors que prévoit concrètement de faire QSI ? La société d’investissements gérée par le gouvernement du Qatar a pour ambition de renforcer le modèle sportif, de développer les activités commerciales, de moderniser les infrastructures et d’intensifier la formation des jeunes. QSI semble ambitieux et espère se diriger vers un avenir plus stable. »

La publication belge poursuit : « Luis Campos, conseiller sportif de l’ensemble des clubs détenus par Qatar Sports Investments, avait été aperçu dans les tribunes de Kehrweg fin octobre dernier. Il avait assisté à la rencontre entre l’AS Eupen et les jeunes de Genk. Il était présent afin de regarder comment fonctionne l’AS Eupen. Campos avait également assisté à des séances d’entraînements de plusieurs équipes du club. À ce moment-là, les discussions étaient visiblement toujours en cours. Désormais, cela semble donc chose faite. QSI a pour objectif de continuer de s’étendre. Récemment, la société d’investissements a par exemple investi dans le club portugais de Braga. » Contacté par nos soins, Christophe Franken, journaliste et chef de la rubrique foot à La Dernière Heure, estime que c’est une bonne chose.

Les investisseurs auront le champ libre

*« C’est une bonne nouvelle pour Eupen. Ça ne change pas énormément de choses. Évidemment, il y aura beaucoup plus de joueurs du PSG, mais finalement Eupen appartenait déjà au Qatar d’une autre façon puisqu’il appartenait à l’académie Aspire. Le PSG a toujours eu une sorte de petite influence là-bas. Maintenant, c’est beaucoup plus clair. Eupen, c’est un petit club en Belgique qui a peu de supporters, qui a une identité assez faible. Ce n’est pas vraiment un club historique en Belgique et donc ce ne sera pas un énorme souci. Les supporters seront contents si ça permet de retrouver la première division. Depuis qu’ils sont descendus en deuxième division il y a deux ans, il n’y a plus beaucoup de moyens et donc l’équipe est suffisamment forte pour rester en deuxième division, mais pas assez pour remonter. Ça devrait permettre de faire quelque chose de mieux. »

Il poursuit : « je pense qu’il n’y a pas de crainte que ce soit comme à Molenbeek, tout simplement parce que là-bas, il y avait la crainte de la perte d’identité pour un club qui est pour le coup historique en Belgique. Mais surtout, il y avait la crainte du personnage (John Textor, ndlr) parce qu’on a vu qu’il avait fait des bêtises avant dans sa gestion. Concernant Eupen, on voit que c’est le PSG qui arrive, le vainqueur en titre de la Ligue des Champions, donc il y a beaucoup plus de confiance dans ceux qui viennent. Le PSG sera vraiment tranquille pour faire tout ce qu’il a envie sans pression populaire des supporters qui vont dire : "non il faut nous respecter, il nous faut des joueurs de la région". Ce n’est pas un gros problème. On verra combien de jeunes viendront, car parfois, il y en a eu un peu trop. Il y a déjà eu des exemples de clubs satellites en Belgique et il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas seulement que des jeunes parce qu’en D2 belge, il y a des équipes B d’Anderlecht, de Genk, de Bruges et on voit bien que ce n’est pas facile du tout pour ces équipes de U23 de se maintenir et d’être au niveau des autres équipes. Donc il faudra du temps. » QSI justement ne compte pas perdre de temps et se mettre vite au travail pour bâtir de belles choses à Eupen.