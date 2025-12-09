LdC : le Bayern renverse le Sporting et se rapproche des 8es de finale

Battu pour la première fois de la saison à Arsenal (3-1) en novembre, le Bayern Munich (3e) avait à cœur de se relancer lors de cette sixième journée de Ligue des Champions contre le Sporting (8e). Pour cette rencontre, Vincent Kompany devait encore se passer de Luis Diaz, suspendu, mais pouvait compter sur le retour d’Alphonso Davies, neuf mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le Canadien débutait assez logiquement ce match sur le banc. Devant son public de l’Allianz Arena, le Bayern pensait ouvrir le score rapidement lorsque Lennart Karl réalisait un formidable enchaînement contrôle-frappe enroulée du gauche pour tromper Rui Costa. Mais le but a finalement été annulé par la VAR suite à la position de hors-jeu de Gnabry (5e). Les tentatives munichoises se sont multipliées sur le but portugais, mais ni Gnabry (20e, 25e), ni Kane (37e) n’ont réussi à trouver le chemin des filets. En face, le Sporting a tenté de procéder en contre. Tout proche du CSC après un centre de Catano, Jonathan Tah a pu remercier Neuer, vigilant sur son intervention (28e).

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Bayern Munich V V V D V Sporting N V V V V

Dans le second acte, c’est finalement les Lisboètes qui ont pris l’avantage, suite à un CSC de Kimmich (54e, 0-1). Mais les Bavarois de Vincent Kompany sont faits d’un autre bois et ils l’ont encore montré ce mardi soir. En quatre minutes, Gnabry (65e, 1-1) et Karl (69e, 2-1) permettaient au Bayern de renverser le match, avant que Tah ne fasse le break (77e, 3-1). Voyant la gestion de son équipe en fin de match, Kompany a décidé de relancer Davies à la 88e minute. Le latéral gauche a été ovationné par l’Allianz Arena pour son retour. De quoi finir cette rencontre sur une bonne note pour les Munichois, qui reprennent provisoirement la deuxième place du classement grâce à ce succès (3-1), en attendant la rencontre du PSG à Bilbao. Le Sporting Portugal chute d’une place et est désormais 9e.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.