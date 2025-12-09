Bayern : Lennart Karl s’offre un record de précocité contre le Sporting

Lennart Karl a encore fait mouche. La pépite du Bayern Munich a inscrit un sublime but face au Sporting Portugal en Ligue des Champions, ce mardi soir, pour donner l’avantage aux Munichois. Trouvé par Laimer, il réussit à s’emmener le ballon du droit, malgré la pression de la défense lisboète, avant d’enchaîner avec une frappe puissante qui se loge sous la barre de Rui Costa (69e).

Avec cette superbe réalisation, le milieu offensif devient le plus jeune joueur à marquer lors de trois matchs consécutifs en C1, à 17 ans, 9 mois et 16 jours. Karl avait déjà marqué face au Club Brugge en octobre (4-0), puis à Arsenal fin novembre (défaite, 3-1). Sorti à la 76e minute, il a été salué par l’ensemble de l’Allianz Arena.

