Bayern : Lennart Karl s’offre un record de précocité contre le Sporting
Lennart Karl a encore fait mouche. La pépite du Bayern Munich a inscrit un sublime but face au Sporting Portugal en Ligue des Champions, ce mardi soir, pour donner l’avantage aux Munichois. Trouvé par Laimer, il réussit à s’emmener le ballon du droit, malgré la pression de la défense lisboète, avant d’enchaîner avec une frappe puissante qui se loge sous la barre de Rui Costa (69e).
À 17 ans, le prodige du Bayern réalise cet enchaînement et s'offre son 3e but de la saison en Ligue des champions 🪄
#BAYSPO | #UCL
Avec cette superbe réalisation, le milieu offensif devient le plus jeune joueur à marquer lors de trois matchs consécutifs en C1, à 17 ans, 9 mois et 16 jours. Karl avait déjà marqué face au Club Brugge en octobre (4-0), puis à Arsenal fin novembre (défaite, 3-1). Sorti à la 76e minute, il a été salué par l’ensemble de l’Allianz Arena.
