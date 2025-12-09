Menu Rechercher
Ligue des Champions

Bayern Munich - Sporting CP : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Harry Kane @Maxppp
Ce mardi, c’est la 6e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre le Bayern Munich et le Sporting CP. À domicile, les Bavarois s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Josip Stanisic. Le milieu de terrain est assuré par Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Devant, Harry Kane est soutenu par Michael Olise, Lennart Karl et Serge Gnabry.

De leur côté, les Leoes s’organisent dans un 3-4-3 avec Rui Silva qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ivan Fresneda, Matheus Reis, Ousmane Diomandé, Gonçalo Inàcio et Maxi Araujo. Joao Simoes et Morten Hjulmand composent l’entrejeu. En pointe, Luis Suarez est épaulé par Geny Catamo et Alisson Santos dans les couloirs.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl, Gnabry - Kane

Sporting CP : Silva - Reis, Diomandé, Inàcio - Fresneda, Simoes, Hjulmand, Araujo - Catamo, Suarez, Alisson

Pub. le - MAJ le
