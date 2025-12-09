Bayern : Vincent Kompany fait une grande annonce pour Alphonso Davies

Ce mardi, le Bayern Munich veut renouer avec le succès en Ligue des Champions après sa défaite contre Arsenal (3-1) lors de la dernière journée. Opposés au Sporting CP (18h45), les Bavarois souhaiteront se relancer et conforter leur place dans le top 8 de la compétition. En attendant, Vincent Kompany était en conférence de presse et en a profité pour donner des nouvelles très rassurantes au sujet d’Alphonso Davies, qui pourrait même être présent lors de la confrontation face aux Lisboètes :

«Il y a une chance qu’Alphonso Davies soit disponible pour le match de demain. Si le match est serré, ce à quoi je m’attends contre le Sporting, il ne jouera probablement pas. Mais il aura sans doute du temps de jeu cette semaine de toute façon.» Pour rappel, le Canadien est absent depuis mars pour une rupture des ligaments croisés.