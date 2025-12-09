Menu Rechercher
Commenter 2
Bundesliga

Bayern : Vincent Kompany fait une grande annonce pour Alphonso Davies

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern @Maxppp

Ce mardi, le Bayern Munich veut renouer avec le succès en Ligue des Champions après sa défaite contre Arsenal (3-1) lors de la dernière journée. Opposés au Sporting CP (18h45), les Bavarois souhaiteront se relancer et conforter leur place dans le top 8 de la compétition. En attendant, Vincent Kompany était en conférence de presse et en a profité pour donner des nouvelles très rassurantes au sujet d’Alphonso Davies, qui pourrait même être présent lors de la confrontation face aux Lisboètes :

La suite après cette publicité

«Il y a une chance qu’Alphonso Davies soit disponible pour le match de demain. Si le match est serré, ce à quoi je m’attends contre le Sporting, il ne jouera probablement pas. Mais il aura sans doute du temps de jeu cette semaine de toute façon.» Pour rappel, le Canadien est absent depuis mars pour une rupture des ligaments croisés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Vincent Kompany
Alphonso Davies

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Vincent Kompany Vincent Kompany
Alphonso Davies Alphonso Davies
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier