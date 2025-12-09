Notes des joueurs
Match Bayern Munich - Sporting en direct commenté
6e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 9 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Sporting (Ligue des Champions UEFA, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Sporting. Ce match aura lieu le mardi 9 décembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Sporting.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Bayern Munich et Sporting ?
Bayern Munich a remporté la rencontre sur le score de 3-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Sporting en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 décembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Bayern Munich Sporting en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Sporting ?
Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, J. Stanišić, J. Tah, D. Upamecano, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, S. Gnabry, L. Karl, M. Olise, H. Kane.
Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Rui Silva, Eduardo Quaresma, O. Diomande, Matheus Reis, M. Araújo, M. Hjulmand, João Simões, Iván Fresneda, Alisson Santos, L. Suárez, Geny Catamo.
- Qui arbitre le match Bayern Munich Sporting ?
Nick Walsh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bayern Munich Sporting ?
München accueille le match au Allianz Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Sporting ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 décembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : S. Gnabry 65', L. Karl 69', J. Tah 77'.