3 - 1
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 6e journée
Bayern Munich
3 - 1
MT : 0-0
terminé
Sporting
Temps forts
77'
3 - 1
J. Tah (PD S. Gnabry)
69'
2 - 1
L. Karl (PD K. Laimer)
65'
1 - 1
S. Gnabry (PD M. Olise)
54'
0 - 1
(CSC) J. Kimmich
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Sporting Clube de Portugal O. Diomande 8.0 #2 Logo Sporting Clube de Portugal Rui Silva 8.0 #3 Logo Bayern Munich M. Olise 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo Bayern Munich M. Olise 7.8 #2 Logo Bayern Munich J. Tah 7.7 #3 Logo Bayern Munich L. Karl 7.6 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 2 Bayern Munich 15 9 Sporting 10
Possession 62% Bayern Munich Sporting
Tirs 23 14 4 9 0 4
Grosses occasions créées 100% Bayern Munich 2 Sporting 0
Compositions Bayern Munich 4-2-3-1 Sporting 3-4-3

Prono

Qui va gagner ?
1 BAY N NUL 2 SCP
351 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 1 #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Lennart Karl 3/5 60% #2 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 6 #2 Logo Bayern Munich Lennart Karl 3 #3 Logo Sporting Clube de Portugal Alisson Santos 3
Fautes subies
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 5 #2 Logo Sporting Clube de Portugal Geny Catamo 3
Ballons touchés
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 132 #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 117
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 0/4 0% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 0/2 0% #3 Logo Bayern Munich Harry Kane 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Alisson Santos 7 #2 Logo Sporting Clube de Portugal Geny Catamo 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 4/5 80% #2 Logo Bayern Munich Josip Stanišić 4/5 80% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 9/13 69%
Interceptions
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Ousmane Diomande 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 3/3 100% #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal João Simões 0/6 0% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Alisson Santos 4/14 29% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Maximiliano Araújo 5/15 33%
Dribbles subis
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Maximiliano Araújo 6 #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 56/57 98% #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 106/109 97% #3 Logo Bayern Munich Lennart Karl 52/54 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 54 #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 40 #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 37

Classement buteurs

#3 Logo Bayern Munich Harry Kane 5 #11 Logo Bayern Munich Lennart Karl 3 #11 Logo Bayern Munich Luis Díaz 3 #11 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
D
V
N
V
V
V
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Blessure à la cheville Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers
Rui Silva Rui Silva Inconnu Jerry St. Juste Jerry St. Juste Blessure musculaire

Match Bayern Munich - Sporting en direct commenté

6e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 9 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Sporting (Ligue des Champions UEFA, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Sporting. Ce match aura lieu le mardi 9 décembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Sporting.

On en parle

Arbitres

Nick Walsh arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Francis Connor arbitre assistant
Daniel McFarlane arbitre assistant
Don Robertson quatrième arbitre
Rob Dieperink arbitre VAR
Andrew Dallas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Arena München
Allianz Arena
  • Année de construction : 2005
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75024
  • Affluence moyenne : 57150
  • Affluence maximum : 75000
  • % de remplissage : 77

Match en direct

Date 09 décembre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 6
Diffusion CANAL+ FOOT
Code BAY-SCP
Zone Europe
Équipe à domicile Bayern Munich
Équipe à l'extérieur Sporting CP
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Bayern Munich et Sporting ?

Bayern Munich a remporté la rencontre sur le score de 3-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Sporting en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 décembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Bayern Munich Sporting en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Sporting ?

Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, J. Stanišić, J. Tah, D. Upamecano, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, S. Gnabry, L. Karl, M. Olise, H. Kane.

Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Rui Silva, Eduardo Quaresma, O. Diomande, Matheus Reis, M. Araújo, M. Hjulmand, João Simões, Iván Fresneda, Alisson Santos, L. Suárez, Geny Catamo.

Qui arbitre le match Bayern Munich Sporting ?

Nick Walsh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bayern Munich Sporting ?

München accueille le match au Allianz Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Sporting ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 décembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : S. Gnabry 65', L. Karl 69', J. Tah 77'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
