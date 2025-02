Gift Orban, la recrue cadeau de Hoffenheim

Une petite année et puis s’en va. Le 18 janvier 2024, Gift Orban est officiellement devenu un joueur de l’Olympique Lyonnais. Propriété de La Gantoise, l’attaquant originaire du Nigéria avait signé jusqu’en juin 2028 pour un montant de 12 M€, auquel pouvait s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert. À l’époque, beaucoup de supporters rhodaniens estimaient que c’était un énorme coup de la part des Gones puisque le joueur avait une belle cote sur le marché. Vingt-et-un matches (5 buts, 0 assit) et un peu moins d’un an plus tard, le natif de l’État de Benue a quitté l’Olympique Lyonnais le 2 janvier dernier.

Mis à part quelques fulgurances, il n’est finalement jamais vraiment parvenu à s’imposer chez les pensionnaires du Groupama Stadium, où il est resté dans l’ombre d’Alexandre Lacazette le six premiers mois. Cette saison 2024-25, il a été approché par Trabzonspor durant le marché des transferts estival avant de rester, malgré la forte concurrence incarnée par le "Général Lacaz" et la recrue estivale Georges Mikautadze. Utilisé à seulement 5 reprises par Pierre Sage, quand il était encore en poste; le footballeur né en 2002 était lassé de sa situation. Il a donc pris la poudre d’escampette une fois le mercato d’hiver venu. De nouveau courtisé en Turquie, notamment par Galatasaray et Trabzonspor, il a dit oui à Hoffenheim, en Bundesliga.

3 buts sur ses 4 dernières apparitions

Un départ qui a permis à l’OL, qui connaît quelques soucis financiers, de ne pas être trop perdant. En effet, il a été vendu pour un montant de 9 M€, «accompagné d’un bonus maximum de 3 M€ (dont 1 M€ garanti) et d’un intéressement de 7,5 % sur la plus-value d’un potentiel futur transfert». De son côté, le footballeur de 22 ans est parti avec une petite pointe d’amertume, lui qui estime que tout n’était pas réuni pour qu’il réussisse à Lyon. C’est ce qu’il a expliqué au média à Sportsboom le 13 janvier dernier. « Les entraînements ici sont excitants, intenses. Tout le monde veut s’impliquer. Peut-être que c’est parce que je viens d’arriver, mais je trouve ça très exigeant.»

Il a ajouté : «tout ce que je veux maintenant, c’est entrer sur le terrain pour Hoffenheim et prouver ma valeur. Je veux marquer des buts, c’est ce que j’ai toujours voulu et c’est ce que je veux faire ici.» Et pour le moment, il est plutôt bien parti pour joindre l’acte à la parole. En effet, il a été convoqué à 7 reprises dans le groupe allemand, pour 6 apparitions en Bundesliga (il est resté 1 fois sur le banc sans entrer en jeu, ndlr). Dans le détail, il n’a été titulaire qu’à seulement 2 reprises et il est entré en jeu en cours de match 4 fois. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a été muet les 3 premières rencontres, dont 1 où il n’était pas entré en jeu. Ensuite, il a enchaîné avec 3 buts lors de ses 4 dernières apparitions.

Il prend ses marques

Ainsi, il a marqué contre l’Eintracht Francfort (2-2, 26 janvier), face au Bayer Leverkusen (défaite 3-1, 2 février) et enfin il a été buteur dimanche lors du succès 3 à 1 face au Werder Brême, lui qui est sorti sur blessure. Orban prend donc ses marques petit à petit de l’autre côté du Rhin. D’ailleurs, son entraîneur, Christian Ilzer, veut qu’il s’adapte en douceur comme il l’a récemment avoué à la presse. « Nous travaillons petit à petit sur son intégration, mais nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Il peut déjà le faire maintenant (être régulièrement dans le onze titulaire, ndlr), mais il sera en mesure de nous aider beaucoup plus, surtout à l’avenir.»

Du côté des médias, on est mitigés. Hier, il a reçu la note de 2 de la part de Bild pour l’ensemble de son œuvre face au Werder (1 est la meilleure note en Allemagne, ndlr). Journaliste pour Fussball Transfers, Lukas Hörster, lui, attend encore un peu plus de sa part. «Gift Orban a déjà un impact important. Il a marqué des buts, 3 en 280 minutes, dont 2 très importants pour assurer des points dans la lutte contre la relégation. Il a un bon rendement mais dans l’ensemble il n’est pas encore bien intégré. Hoffenheim a du mal à le trouver régulièrement. Mais c’est évidemment aussi parce que beaucoup de choses ne fonctionnent pas à Hoffenheim en ce moment.» Gift Orban, aligné en pointe, pourrait donc être un cadeau pour le club allemand (15e au classement), qui veut sauver sa peau dans l’élite.