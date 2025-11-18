Arsenal : grosse tuile pour Gabriel

Ce soir à 20h30, le Brésil va affronter la Tunisie en amical à Lille. La formation de Carlo Ancelotti jouera sans Gabriel. Le défenseur auriverde s’est blessé à la cuisse droite lors du match amical face au Sénégal (victoire 2 à 0) il y a quelques jours à l’Emirates Stadium à Londres.

La suite après cette publicité

Interrogées par The Athletic, des sources proches ont indiqué que Gabriel va passer des examens approfondis pour déterminer la nature exacte de sa blessure. Mais les premiers retours font état d’une indisponibilité comprise entre un à deux mois. Un gros coup de massue sur la tête des Gunners, qui comptent sur lui.