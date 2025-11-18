Ballon d’Or: Ousmane Dembélé a improvisé
Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé (28 ans) a été élu Ballon d’Or 2025. Le Français avait été très ému au moment de son discours, qu’il a évoqué lors d’une interview donnée à GQ. «C’est sorti comme ça. Je n’avais rien préparé de spécial. J’ai fait au feeling et tant mieux si ça a ému tout le monde. C’est justement cette authenticité, cette manière de s’exprimer sans filtre, qui a touché bien au-delà du football.»
Son talent et ses qualités footballistiques et humaines ont été appréciées selon lui. «Je pense que tout le monde était content que je gagne ce prix-là après beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Le travail paie, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.» Dembouz va recevoir un nouveau titre jeudi puisqu’il a été élu Homme de l’année GQ 2025.
