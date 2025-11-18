Qualifs CdM 2026 : l’Irak décroche le barrage à la 90e+17 et élimine les Émirats arabes unis

Dans un Basra International Stadium en fusion, l’Irak a arraché une victoire renversante 2-1 face aux Émirats arabes unis, validant son billet pour les barrages intercontinentaux après le 1-1 de l’aller. Menés sur un but de Caio Lucas à la 52e minute, les hommes de Graham Arnold ont d’abord égalisé grâce à Mohanad Ali (66e) avant d’arracher la qualification dans un scénario totalement fou : un penalty transformé par Amir Al Ammari à la 90+17e minute, au terme d’un temps additionnel interminable.

La suite après cette publicité

Les Émirats de Cosmin Olăroiu, solides en première période, ont fini par céder sous la pression irakienne et les assauts répétés d’Aymen Hussein et Ali Jasim. Grâce à ce succès, l’Irak rejoint désormais la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, la RDC ainsi que trois futurs deuxièmes de la zone CONCACAF pour tenter de décrocher une place à la Coupe du Monde 2026 lors des barrages intercontinentaux.