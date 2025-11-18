Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Asie

Qualifs CdM 2026 : l’Irak décroche le barrage à la 90e+17 et élimine les Émirats arabes unis

Par Valentin Feuillette
IRAK EAU @Maxppp
Irak 2-1 EAU

Dans un Basra International Stadium en fusion, l’Irak a arraché une victoire renversante 2-1 face aux Émirats arabes unis, validant son billet pour les barrages intercontinentaux après le 1-1 de l’aller. Menés sur un but de Caio Lucas à la 52e minute, les hommes de Graham Arnold ont d’abord égalisé grâce à Mohanad Ali (66e) avant d’arracher la qualification dans un scénario totalement fou : un penalty transformé par Amir Al Ammari à la 90+17e minute, au terme d’un temps additionnel interminable.

Irak 2 66' Mohanad Ali 90'+17 (sp) Amir Al Ammari EAU 1 52' Caio Lucas terminé

Les Émirats de Cosmin Olăroiu, solides en première période, ont fini par céder sous la pression irakienne et les assauts répétés d’Aymen Hussein et Ali Jasim. Grâce à ce succès, l’Irak rejoint désormais la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, la RDC ainsi que trois futurs deuxièmes de la zone CONCACAF pour tenter de décrocher une place à la Coupe du Monde 2026 lors des barrages intercontinentaux.

