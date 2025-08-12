Ça s’agite en Ligue 1 pour Willem Geubbels !

À 23 ans et après un début de carrière pour le moins atypique, Willem Geubbels est en pleine bourre en ce mois d’août. Il faut dire que l’ancien Lyonnais, Monégasque et Nantais est actuellement le meilleur buteur de la Super League suisse avec trois buts en trois matches. Grâce à ses performances étincelantes, la modeste formation de Saint Gall est actuellement leader du championnat après trois journées.

La suite après cette publicité

Mais la formation suisse pourrait bientôt être orpheline de son buteur providentiel. Il faut dire que la cote de l’attaquant français, déjà troisième meilleur buteur du championnat l’an dernier (17 buts et 3 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues) ne cesse de grimper. En début de mercato, nous vous faisions part de l’intérêt de clubs allemands, anglais et néerlandais pour l’ancien international espoir tricolore.

La suite après cette publicité

Willem Geubbels plait beaucoup au TFC

Plus récemment, Lecce dégainait une offre de 5,5 M€ à Saint-Gall pour tenter d’arracher la signature du joueur. Pas de quoi émouvoir la formation suisse qui en espère plus et qui a d’ailleurs reçu ces dernières heures une autre offre de l’ordre de 8 M€ émanant d’un club dont le nom n’a pas filtré. Cela n’empêche pas l’Italie de rester attentive à la situation du joueur puisque Lecce, Vérone, l’Udinese et Parme sont à l’affût. Aujourd’hui, ce sont des clubs de Ligue 1 à la recherche d’un attaquant de pointe à venir prendre la température auprès de l’actuel leader du championnat suisse. Selon nos informations, le RC Lens a pris quelques renseignements en début de mercato avant de se diriger vers d’autres cibles. Le Stade Rennais, qui anticipe déjà le futur départ d’Arnaud Kalimuendo, l’a mis dans sa short list offensive.

Enfin, un autre club français est quant à lui très intéressé par Willem Geubbels : le TFC. Le club de la Ville Rose a clairement besoin d’un attaquant depuis le départ de Joshua King en Arabie Saoudite et devant l’incapacité de Frank Magri à endosser le costume de buteur providentiel. Un rôle qui pourrait correspondre parfaitement à un Willem Geubbels parti sur la pointe des pieds de Ligue 1. Si le montant demandé par Saint Gall risque de prime abord de refroidir les ardeurs des Violets, ces derniers sont capables de mettre une belle somme d’argent pour recruter un attaquant. Reste que les clubs français vont devoir se montrer vigilants, car le dossier risque de s’accélérer dans les prochains jours puisque des clubs anglais et allemands sont revenus, eux aussi, à la charge…