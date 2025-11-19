Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue 1

OM : le retour de Facundo Medina prend plus de temps que prévu

Par André Martins
1 min.
Medina avec l'OM @Maxppp

« Des joueurs blessés reviendront dans le groupe : Balerdi, peut-être Medina, Kondogbia sera à 100 % », avait déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse le 7 novembre, la veille de la victoire de l’OM à domicile contre Brest (3-0). Les Marseillais devront finalement patienter un peu plus longtemps pour revoir Facundo Medina sur les terrains.

La suite après cette publicité

Victime d’une grosse entorse à la cheville droite fin septembre, le défenseur argentin poursuit son protocole de reprise mais ressent encore quelques douleurs par moments, rapporte le quotidien L’Equipe. Il n’a pas encore retrouvé les entraînements collectifs, et son retour à la compétition est désormais envisagé idéalement courant décembre. Coup dur pour l’OM, qui enchaînera des rencontres compliquées dans les prochaines semaines (Nice, Newcastle, Toulouse, Lille).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Facundo Medina

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Facundo Medina Facundo Medina
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier