OM : le retour de Facundo Medina prend plus de temps que prévu

« Des joueurs blessés reviendront dans le groupe : Balerdi, peut-être Medina, Kondogbia sera à 100 % », avait déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse le 7 novembre, la veille de la victoire de l’OM à domicile contre Brest (3-0). Les Marseillais devront finalement patienter un peu plus longtemps pour revoir Facundo Medina sur les terrains.

Victime d’une grosse entorse à la cheville droite fin septembre, le défenseur argentin poursuit son protocole de reprise mais ressent encore quelques douleurs par moments, rapporte le quotidien L’Equipe. Il n’a pas encore retrouvé les entraînements collectifs, et son retour à la compétition est désormais envisagé idéalement courant décembre. Coup dur pour l’OM, qui enchaînera des rencontres compliquées dans les prochaines semaines (Nice, Newcastle, Toulouse, Lille).