OM : De Zerbi annonce trois bonnes nouvelles

L’OM et Robeto De Zerbi ont une revanche à prendre sur eux-mêmes après la défaite au Vélodrome en Ligue des Champions contre l’Atalanta. Ils repartent demain en Ligue 1 avec la réception du Stade Brestois (17h), une équipe en mal de points. Si l’infirmerie est encore chargée, elle devrait se vider dans les jours à venir.

En conférence de presse, le technicien italien assure que certains absents des dernières semaines seront de retour à l’entraînement «à partir de la semaine prochaine». Cela concerne avant tout des éléments défensifs. «Des joueurs blessés reviendront dans le groupe: Balerdi, peut-être Medina, Kondogbia sera à 100%».