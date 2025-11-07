Menu Rechercher
OM : De Zerbi annonce trois bonnes nouvelles

Par Maxime Barbaud - Josué Cassé
1 min.
Roberto De Zerbi à l'OM @Maxppp
Marseille Brest
L’OM et Robeto De Zerbi ont une revanche à prendre sur eux-mêmes après la défaite au Vélodrome en Ligue des Champions contre l’Atalanta. Ils repartent demain en Ligue 1 avec la réception du Stade Brestois (17h), une équipe en mal de points. Si l’infirmerie est encore chargée, elle devrait se vider dans les jours à venir.

En conférence de presse, le technicien italien assure que certains absents des dernières semaines seront de retour à l’entraînement «à partir de la semaine prochaine». Cela concerne avant tout des éléments défensifs. «Des joueurs blessés reviendront dans le groupe: Balerdi, peut-être Medina, Kondogbia sera à 100%».

Pub. le - MAJ le
