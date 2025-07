Saint-Gall a reçu une offre de 5,5 M€ pour Willem Geubbels

Ancien grand espoir de l’OL et de Monaco, Willem Geubbels continue de briller. 3e meilleur buteur du championnat suisse la saison dernière (17 buts et 3 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues) et intégré dans l’équipe type de la saison, l’ancien international espoir tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Saint-Gall, suscite logiquement les convoitises. Buteur pour la reprise du championnat, l’attaquant de 23 ans plaît d’ailleurs particulièrement à Lecce.

Selon nos dernières informations, Saint-Gall a, à ce jour, reçu deux offres pour son protégé, dont une de la formation italienne. Séduit par le profil du natif de Villeurbanne, Lecce a ainsi proposé une offre supérieure à 5 millions d’euros et souhaiterait boucler le deal rapidement. Il faut dire que la concurrence est bien présente puisque l’Udinese et d’autres clubs européens sont également sur le coup. Toujours d’après nos indiscrétions, Saint-Gall attend de son côté une offre plus importante pour son joueur.