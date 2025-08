MU : la boutique d’Old Trafford interdit les flocages de CR7

Les fans de Manchester United espérant floquer le nom de Cristiano Ronaldo numéro 7 sur leur nouveau maillot 2025-2026 vont devoir faire une croix sur cette idée. Malgré la sortie très attendue du maillot domicile cet été, un avis affiché dans la boutique officielle d’Old Trafford a refroidi l’enthousiasme des supporters. En effet, pour des raisons de « restrictions de licence », il est impossible de faire imprimer le nom de CR7, véritable légende du club et porteur mythique du numéro 7. Une décision qui en a surpris plus d’un, tant le nom de Ronaldo reste gravé dans l’histoire des Red Devils et du football mondial.

Selon le Manchester Evening News, Manchester United ne détient tout simplement pas les droits nécessaires pour utiliser le nom de Ronaldo à des fins commerciales. Même son de cloche du côté du Real Madrid, qui se retrouve lui aussi dans l’incapacité d’imprimer le nom de l’icône portugaise sur ses maillots. De nombreux fans se sont indignés sur les réseaux, pointant du doigt un football moderne de plus en plus contrôlé par des considérations juridiques. Et Cristiano n’est pas un cas isolé : Eric Cantona et David Beckham, eux aussi glorieux anciens du club et illustres porteurs du numéro 7, sont concernés par la même interdiction.