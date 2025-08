Le Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire à Xabi Alonso

Le Real Madrid a frappé très fort d’entrée. Alors que la Coupe du Monde des Clubs 2025 n’avait pas encore commencé, les Merengues avaient déjà conclu trois transferts : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ainsi que Franco Mastantuono, qui fera ses premiers pas à l’entraînement en tant que madrilène à partir du 14 août. Derrière, les Merengues ont aussi recruté Alvaro Carreras pour renforcer le flanc gauche de la défense.

De quoi offrir un effectif relativement conséquent à Xabi Alonso, même si du côté de la capitale espagnole, beaucoup estiment que le vestiaire aurait encore besoin d’un nouveau milieu de terrain, et, d’éventuellement, un autre défenseur central et un autre joueur offensif. Le numéro 9 laissé libre par Mbappé serait même réservé à un possible renfort en attaque comme révélé par la presse madrilène ce week-end.

Pérez a pris sa décision

L’entraîneur madrilène lui-même aurait réclamé du renfort, notamment dans l’entrejeu, souhaitant un profil de joueur similaire à celui qu’il avait lorsqu’il était lui-même joueur. Mais comme l’explique la Cadena COPE, le Real Madrid a pris sa décision finale : il n’y aura plus de recrues cet été. Xabi Alonso devra donc composer avec ce qu’il a à disposition pour toute la saison à venir, puisque l’état-major merengue estime que ce groupe est amplement suffisant pour se battre pour tous les titres disponibles lors de la nouvelle saison.

Une tendance déjà évoquée par la presse pro-Madrid depuis quelques semaines, mais qui se confirme donc sérieusement en ce début du mois d’août. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’aura donc pas de nouveau cadeau avant la saison prochaine, sauf départ de gros joueurs dans les jours à venir, ce qui reste assez improbable puisqu’aux dernières nouvelles, personne n’a manifesté d’envie de partir. Alonso sait à quoi s’en tenir.