L’incroyable raison pour laquelle le Real Madrid ne veut pas attribuer le numéro 9

C’est une des infos qui a le plus fait parler cet été. Kylian Mbappé a ainsi récupéré le numéro 10, laissé libre par Luka Modric. Un changement de numéro symbolique et qui a clairement un objectif marketing, et le Real Madrid s’apprête à vendre des maillots du Bondynois floqués de son nouveau numéro à la pelle. Et forcément, une question se pose : qui va récupérer le numéro 9 ?

La suite après cette publicité

Depuis les premiers jours où l’information du changement de numéro de Mbappé est apparue, deux candidats plutôt logiques ont émergé comme héritiers potentiels du 9. D’abord, Endrick, l’attaquant brésilien, puis Gonzalo Garcia, auteur d’un gros Mondial des Clubs qui devrait lui assurer une place en équipe première la saison prochaine. Seulement, la direction tarde à attribuer ce numéro, alors que la Liga reprend dans seulement deux semaines et que les troupes de Xabi Alonso reprennent l’entraînement demain.

La suite après cette publicité

Une surprise de fin de mercato ?

Comme l’explique Defensa Central, c’est tout simplement car le club de la capitale espagnole envisage encore de recruter un numéro 9 et le numéro lui serait donc attribué. Même s’il est vrai que Florentino Pérez estime que l’effectif est complet comme ça, un mouvement de dernière minute pour renforcer le secteur offensif pourrait se produire, notamment en cas de départ(s). Ce n’est pas forcément la tendance, mais c’est une possibilité qui n’est pas écartée en interne, et des sources du club affirment qu’une arrivée dans le secteur offensif n’est pas à exclure.

Le média donne juste un nom pour l’instant, celui de Nick Woltemade, l’attaquant allemand de Stuttgart qui est également convoité par le Bayern Munich et qui sort d’une grosse saison en Allemagne avec 17 réalisations toutes compétitions confondues. Mais nul doute que les dirigeants du Real Madrid ont d’autres alternatives. L’été risque d’être plus animé que prévu sur la Castellana…