Accord OM-Juventus pour le transfert de Timothy Weah

Timothy Weah va donc suivre les traces de son illustre père, qui a porté les couleurs, au cours de sa fabuleuse carrière, du PSG et de l’OM. Le fiston, âgé de 25 ans, va rallier l’écurie phocéenne, puisque selon nos informations, un accord a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin pour le transfert de l’international américain. Après plusieurs semaines de négociations, les deux écuries ont finalement trouvé un terrain d’entente autour d’un prêt payant d’1M€ avec une option d’achat obligatoire estimée à 14 millions d’euros (+ 3 millions d’euros de bonus).

Sous contrat jusqu’en 2028 avec la Juve, avec laquelle il a disputé la Coupe du Monde des Clubs, le joueur passé également par le LOSC avait envie de trouver un nouveau projet, où il pourrait obtenir encore plus de temps de jeu. L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc turinois semblait le condamner à un rôle de doublure. Avec l’OM, il retrouvera la Ligue 1, qu’il a su appréhender avec le LOSC. Il évoluait alors dans un rôle purement offensif.

Une polyvalence utile

Mais c’est désormais un joueur polyvalent qui rejoint la cité phocéenne. En effet, dans un système à 5 défenseurs, il est capable d’occuper le rôle de piston. Un système que Roberto De Zerbi est capable d’utiliser à l’OM, comme lors de la précédente saison. Mais s’il conservait son 4-3-3, il peut également utiliser Weah comme une solution offensive sur les côtés.

Avec 44 sélections avec la team USA et une carrière déjà bien riche, Timothy Weah dispose d’une expérience solide, et peut être une véritable arme supplémentaire pour l’OM, qui va devoir utiliser toute sa profondeur d’effectif avec la Ligue des Champions à jouer cette saison. Après une saison à 6 buts et 5 passes décisives en 43 rencontres sous la tunique turinoise, il va découvrir son 3e club français, et c’est là-bas qu’il espère prendre une plus grande ampleur.