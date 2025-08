Cinq choses à savoir sur Pavel Šulc, la nouvelle recrue de l’OL

Une explosion tardive ?

Le parcours de Pavel Šulc est assez paradoxal. Lancé à 17 ans en équipe première au Viktoria Plzen, il y connaîtra toutefois une entame de carrière compliquée avec des prêts à Jihlava, au SFC Opava ou au České Budějovice. Des expériences intéressantes pour le joueur qui est revenu au Vikoria Plzen à l’hiver 2020. Toutefois ce n’était pas simple pour lui avec deux saisons en tant que remplaçant puis un nouveau prêt à Jablonec pour la saison 2022/2023. L’année de l’explosion (5 buts et 5 passes décisives en 34 matches) pour le natif de Karlovy Vary qui est revenu au Viktoria Plzen par la grande porte. Néanmoins, il aura parfois douté sur cette perspective comme il l’a confié à Idnes : «quand on est prêté, c’est ce genre de chose qui te traverse l’esprit. Mais j’étais convaincu que j’avais pris la bonne décision en retournant un jour au Viktoria.»

Un milieu qui affole les compteurs

Profil offensif, Pavel Šulc est un milieu offensif capable de joueur ailier droit, ailier gauche et milieu relayeur. Polyvalent, il reste tourné vers le but et se montre très efficace sur les deux dernières saisons avec 43 buts et 26 passes décisives en 107 matches sur les deux dernières saisons avec le Viktoria Plzen. Décisif dans la zone de vérité, mais également altruiste, il apprécie la liberté offensive qui lui est accordée par son coach Miroslav Koubek à Plzen comme il l’a expliqué à Idnes: «j’ai une certaine liberté offensive, mais il y a aussi beaucoup de tâches défensives. J’essaie de les accomplir pour aider l’équipe.» Ses performances lui ont permis d’être élu Ballon d’Or Tchèque 2025. Il est le seul avec David Lafat lors de la saison 2014/2015 à obtenir ce prix en jouant en Tchéquie.

Il a brillé en Europa League comme l’OL

Si l’Olympique Lyonnais a été quart de finaliste de la dernière Ligue Europa, le Viktoria Plzen de Pavel Šulc a échoué en huitième de finale de la compétition contre la Lazio (2-1/1-1). Le milieu offensif a tiré son épingle du jeu en étant décisif contre l’Eintracht Francfort, la Real Sociedad, Manchester United ou encore la Lazio durant le parcours de son équipe. En barrages contre Ferencvaros, il a pleinement aidé les siens à renverser la donne en gagnant 3-0 après le revers 1-0 de l’aller. Il avait marqué et délivré une offrande lors de ce match retour.

Une concurrence folle

Si l’Olympique Lyonnais s’est offert Pavel Šulc contre 7,5 millions d’euros, le milieu de 24 ans avait de nombreux prétendants. Fort de ses performances, il avait la cote en Allemagne avec Stuttgart et le Bayer Leverkusen sur les rangs. En Angleterre, Aston Villa le surveillait tout comme la Lazio en Italie. Le club turc de Galatasaray était également intéressé. Cependant, personne n’a bougé de manière aussi concrète que l’Olympique Lyonnais qui a donc décroché la mise.

Devenu incontournable avec la Tchéquie

Lancé en sélection tchèque le 22 mars 2024 par Ivan Hasek, Pavel Šulc a doucement pris sa place dans l’effectif. Participant à l’Euro 2024 où il n’a joué que le match contre le Portugal, il est depuis titulaire. En Ligue des Nations, il a marqué 3 buts en six matches et a permis à la Tchéquie de terminer en tête de son groupe et obtenir sa promotion en Ligue A. Il a également été précieux lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 même s’il reste sur une défaite 5-1 avec son équipe contre la Croatie. Placé derrière Patrik Schick et aux côtés de Lukas Provod et Vaclav Cerny, il permet à son équipe d’être pour le moment en tête du groupe L (trois points d’avance sur la Croatie qui a deux matches en moins et le Monténégro qui a un match en moins).