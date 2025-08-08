Le Barça fait une grande annonce pour Marc-André ter Stegen

L’imbroglio entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen semble avoir pris fin. Dans une longue guerre interne, le portier allemand de 33 ans et le club blaugrana n’arrivaient plus à s’entendre, notamment après la nouvelle blessure du portier allemand peu avant l’été. Le Barça l’avait soupçonné d’avoir empiré cette blessure pour ne pas être transféré cet été, d’autant plus qu’elle ne permettait pas aux Blaugranas d’enregistrer la dernière recrue Joan Garcia auprès de la Liga. Et tout a empiré, puisque le FC Barcelone a annoncé retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen pour la saison à venir.

Mais ce vendredi, l’international allemand est sorti du silence et a tenu à mettre les choses au clair, en expliquant qu’il voulait renouer le contact avec son club. Cela semble avoir fonctionné, puisque le FC Barcelone a réagi via un communiqué et annonce que «le joueur Marc-André ter Stegen a signé l’autorisation nécessaire pour que le Club transmette à La Liga le rapport médical relatif à son opération. L’affaire disciplinaire a été close et le joueur est à nouveau capitaine de l’équipe première avec effet immédiat». Les choses semblent être rentrées dans l’ordre.