Barça - Real Sociedad : le retour fracassant de Lamine Yamal, passeur décisif sur son premier ballon
1 min.
@Maxppp
Pas de round d’observation pour Lamine Yamal. De retour de sa blessure à l’aine, le prodige du Barça a pu gratter quelques minutes ce dimanche soir lors de la rencontre de Liga face à la Real Sociedad. Une bien bonne nouvelle pour son club à quatre jours du choc de Ligue des Champions face au PSG.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 19:56
🔥 Lamine Yamal déjà décisif pour son retour avec le Barça, sur son deuxième ballon !
💥 Tout juste entré en jeu, l'Espagnol offre un caviar à Lewandowski, ça fait 2-1 !
Surtout, l’attaquant de 18 ans a marqué les esprits dès sa première action. A peine deux minutes après son entrée en jeu, c’est lui qui était passeur décisif pour Robert Lewandowski. Une accelération, suivie d’un centre parfait pour le Polonais, qui n’avait plus qu’à terminer le job. Le Barça mène désormais 2-1.
