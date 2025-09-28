Liga : avant le choc contre le PSG, le FC Barcelone renverse la Real Sociedad

Avant de penser au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone (2e) s’est difficilement imposé contre la Real Sociedad (17e), ce dimanche, pour prendre les commandes de la Liga au lendemain de l’humiliation subie par le Real Madrid sur le terrain de l’Atlético (5-2). Une rencontre qui marquait le retour dans les buts de Wojciech Szczęsny, en lieu et place de Joan Garcia, blessé. Le jeune Pedro "Dro" Fernandez, Bardghji et Rashford accompagnaient eux Lewandowski en attaque. En face, les Basques se présentaient dans un 4-1-4-1 avec leur capitaine Mikel Oyarzabal.

Très vite, le Barça a eu la possession du ballon et a multiplié les assauts sur le but d’Alex Remiro. Le gardien de 30 ans s’était notamment déployé sur une magnifique frappe de Rashford (10e), à la suite d’une excellente combinaison sur corner. Malgré la domination catalane, c’est finalement la Sociedad qui a réussi à débloquer le tableau d’affichage, à la suite d’un centre de Barrenetxea pour Álvaro Odriozola (31e, 0-1). Fautif sur le but des visiteurs, Jules Koundé s’est parfaitement rattrapé en reprenant, de la tête, un centre de Rashford pour l’égalisation avant la mi-temps (43e, 1-1).

Lamine Yamal décisif pour son retour

Au retour des vestiaires, les assauts se sont multipliés sur la cage de Romero, auteur de trois arrêts en seconde période. Pour impulser un nouveau souffle à son équipe, Flick a décidé de relancer Lamine Yamal, qui n’avait plus joué depuis le 7 septembre dernier avec l’Espagne. Et le double vainqueur du Trophée Kopa n’aura pas mis longtemps avant de faire la différence, puisque moins d’une minute après son entrée en jeu, il délivrait un caviar du pied droit pour la tête de Robert Lewandowski (59e, 2-1). Un but qui n’a pour autant pas complétement mis le Barça à l’abri.

La Real Sociedad aurait pu égaliser, mais le tir de Kubo a frappé la barre de Szczęsny (84e). Dans la foulée, Lewandowski voyait à son tour le ballon s’écraser sur la transversale de Remiro (85e). Dominateur sur l’ensemble de la partie, le FC Barcelone s’est donc imposé contre la Real Sociedad (2-1) et occupe donc la première place du classement de la Liga. Lamine Yamal et ses coéquipiers peuvent donc penser à la réception du PSG, ce mercredi à Montjuic en Ligue des Champions. De leur côté, Sergio Francisco et la Real Sociedad sont au bord de la zone de la relégation et occupent la 17e place.